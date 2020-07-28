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Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19

COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших достигло 16462

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31085313/COVID-19-v-Moldove-kolichestvo-vyzdorovevshikh-dostiglo-16462.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. К утру вторника в Молдове вылечились от COVID-19 и были выписаны из больниц еще 308 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших составило 16462 человека. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Биологическая опасность.
© Sputnik / Александр Гальперин
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За последние сутки в центр COVID-19 были госпитализированы 117 человек с подозрением на инфекцию. Всего в Молдове подтверждены 23154 случаев инфицирования, из которых 1499 - в Приднестровье. 

В тяжелом состоянии находится 435 человек, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1075 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал еще три летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 751 человека.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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Теги:
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