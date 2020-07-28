"Парфюмеры": после преступления в Германии арестованы двое жителей Молдовы

"Косметический" детектив — две тонны дорогого ингредиента для производства косметики были похищены со склада в европейской стране и незаконно доставлены в нашу страну.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Полиция раскрыла в Молдове организованную преступную группировку контрабандистов. Мужчин в возрасте от 24 до 44 лет взяли с поличным, когда они пытались провезти через границу Молдовы две тонны эфирного соснового масла, похищенного со склада косметологической фирмы в Германии.

Контрабандисты намеревались продать эфирное масло отечественной компании, подделав документы о происхождении товара.

В результате обысков, проведенных в автомобилях и в домах подозреваемых, было обнаружено и изъято 300 литров соснового масла на сумму около 700 тысяч леев. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы, которые хранились незаконно.

Расследование ведется совместно правоохранителями Молдовы и Германии.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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