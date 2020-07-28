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Игорь Додон

Додон поздравил народы Молдовы, России, Украины и Беларуси с Днем крещения Руси

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31088085/dodon-pozdravil-narody-moldova-russia-ukraine-belarus-deni-kreschenia-rusi.html

По словам главы государства, День крещения Руси - праздник, который имеет большое значение и для Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Глава государства Игорь Додон поздравил народы Молдовы, России, Украины, Республики Беларусь и других стран с Днем крещения Руси.

Церковь, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, "этот праздник имеет большое значение и для Молдовы". "Наш народ, живший в Днестровско-Карпатских землях, получил Православие от Галицкой Руси", - отметил Додон.

Он отметил, что в начале XIX века Русская православная церковь объединила все православные приходы Бессарабии – так была создана Кишиневская епархия, носящая имя Православной церкви Молдовы, которая останется неотъемлемой частью Московского Патриархата.

"Святой благоверный князь Владимир особо почитается во всех странах православного мира, в том числе и в Молдове. Очень многие храмы в республике освящены в честь князя Владимира. Под этим именем крещены очень многие наши соотечественники. С этим именем принял монашеский постриг высокопреосвященнейший митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, отмечающий сегодня день своего тезоименитства", - написал глава республики на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы направил поздравления российскому лидеру Владимиру Путину, который, по словам Додона, "большой друг нашей страны", а также Патриарху Кириллу и Митрополиту Владимиру. 

"Поздравляю народы России, Украины, Беларуси и других стран, ведущих летопись своей христианской традиции со дня Крещения Руси в Днепровской купели. Поздравляю с этим праздником жителей всех населенных пунктов Молдовы, отмечающих сегодня храмовые праздники, всех православных людей, носящих имя Владимир, и весь православный народ Молдовы. Желаю всем мира, здоровья, добра и благополучия. Пусть святой равноапостольный князь Владимир укрепит нас в вере и верности", - заключил глава государства.

В адрес Додона поступило поздравление от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-секретарь молдавского президента Кармена Стерпу. 

"Сердечно поздравляю Вас с Днем крещения Руси. Принятие христианства на века определило цивилизованное развитие народов исторической Руси: оно открыло нашим предкам путь к познанию евангельских истин, в значительной степени изменило государственное устройство и общественные отношения", - сказано в поздравительном послании главы РПЦ молдавскому президенту.

Патриарх Кирилл выразил признательность Додону "за внимание к служению Православной церкви Молдовы и активное содействие в реализации ее инициатив".

"Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное сотрудничество будет и в дальнейшем приносить добрые плоды, способствуя утверждению в жизни современников идеалов мира и гражданского согласия", - отмечено в тексте поздравлении.

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