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Автомобиль

Будущие водители должны знать: медсправки начнут выдавать по новым правилам

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31088259/buduschie-voditeli-dolzhny-znat-medspravki-nachnut-vydavat-po-novym-pravilam.html

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вынесло на публичное обсуждение законодательные поправки, которые меняют порядок получения медицинского освидетельствования, необходимого для получения водительских прав.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Соискателям на получение водительских прав в обозримом будущем не придется штурмовать двери Медицинской комиссии водителей транспортных средств. Минздрав предлагает внести законодательные поправки, которые изменят порядок получения документа, необходимого для предоставления в госавтоинспекцию.

Поток машин
© CC0 / Pixabay / Gellinger
Важно для водителей: вводятся определенные ограничения – детали

Согласно нововведениям, ответственность за выдачу справки ляжет на семейных врачей. Они должны будут вынести заключение о годности соискателя к вождению, обследовав его и сверяясь с данными Автоматизированной информационной системы первичной медицинской помощи. Как отмечают в Минздраве, это облегчит получение справки тем, у кого нет серьезных заболеваний. Если в результате обследования врач их обнаружит и поймет, что человеку нужна консультация профильных специалистов, тогда вопрос о выдаче документа передадут медицинской комиссии.

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Все выданные справки автоматически будут сохраняться в информационной системе первичной медицинской помощи. Она, в свою очередь, будет подключена к системе Агентства публичных услуг. База данных просигнализирует о том, если человек находится под наблюдением специалистов в связи с употреблением наркотиков, проблем с психическим здоровьем и другими болезнями, несовместимыми с вождением транспортных средств.

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