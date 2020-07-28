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Высшая судебная палата.

ВСП остается без главы: конкурс провалился

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31091919/vsp-ostaetsya-bez-predsedatelya-konkurs-provalilsya.html

На занятие должности председателя Высшей судебной палаты претендовали два служителя закона из числа ее членов.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Высшему совету магистратуры предстоит провести конкурс по отбору председатель Высшей судебной палаты повторно. Ни один из претендентов на эту должность не набрал достаточного количества голосов. Это стало известно по итогам заседания, которое состоялось во вторник.

На должность председателя претендовали всего два кандидата — судьи ВСП Лилиана Катан и Анатолие Цуркан.

"Ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Таким образом будет организован новый конкурс на замещение этой должности в течение 20 дней", - постановили члены ВСМ.

Высший совет магистратуры.
© Sputnik / Miroslav Rotari
ВСМ возглавил судья Апелляционной палаты
Однако Лилиана Катан после голосования сообщила, что отзывает свою кандидатуру: "Хочу сообщить, что я не буду участвовать в следующем конкурсе".

Впрочем, членам ВСМ удалось во вторник избрать двоих вице-председателей Высшей судебной палаты — Надежду Тому и Татьяну Кишкэ-Доневу. 

Новые кандидатуры на замещение должности председателя ВСП, как сообщил и.о. председателя ВСМ Анатол Похопол, смогут направить документы для участия в конкурсе в течение 20 дней после публикации объявления в "Monitorul Oficial".

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