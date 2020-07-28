Минздрав: подтверждены 367 новых случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 367 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 21 в Приднестровье. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 23 521.

По данным ведомства, за сутки проведено 1 829 тестов, из них повторно - 496.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 19 медработников: 7 врачей, 11 медсестер и у одного человека из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 16 462, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 753. Всего за сутки зафиксированы 2 смерти.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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