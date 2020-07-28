Колоссальные потери агросектора Молдовы: "проблемный урожай" и прогнозы

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители, которые понесли потери из-за неблагоприятных погодных условий – продолжительной засухи и града, получат помощь от государства. Об этом рассказал премьер Ион Кику на брифинге во вторник.

Последствия засухи или проблемный урожай

Как отметил глава правительства, нынешний год – характеризуется не только пандемией, которая затронула все социально-экономические сферы жизни, но и очень серьезной засухой.

"Гидрологическая засуха, зарегистрированная на территории Молдовы с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. Больше всего пострадали зерновые первой группы", - отметил премьер.

Общая площадь озимых культур составляет 415 тысяч гектаров, из которых 322 тысячи осенью 2019-го были засеяны пшеницей. "При этом из них (отведенных под озимую пшеницу – ред.) 215 тысяч гектаров пострадали – от 25% на севере страны до 60-100% в центральной и южной части. То есть 215 тысяч из 322 тысяч - это более двух третей засеянных площадей. Из этих 215 тысяч гектаров 140 тысяч гектаров пострадали на более 60%. Потери колоссальные", - отметил премьер.

По его словам, урожайность озимой пшеницы очень низкая – от 0,3 до 1,2 тонны с гектара.

"Валовой урожай пшеницы составит в этом году порядка 600-650 тысяч тонн зерна. Внутренней спрос составляет 300 тысяч тонн. Можем говорить и о потенциальном экспорте", - сказал Кику.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Под озимый ячмень было отведено 56 тысяч гектаров площадей, из которых 22 тысячи гектаров пострадали более чем на 60%, а из 37 тысяч гектаров, засеянных рапсом, - 15 тысяч гектаров.

"В общей сложности из 415 тысяч гектаров озимых более 180 тысяч гектаров пострадали на 60% и больше", - сказал Кику.

По его словам, ущерб для посевов с озимой пшеницей превышает 700 миллионов леев, для ячменя – свыше 100 миллионов леев, а рапса достигается порядка 100 миллионов леев.

"К сожалению, помимо засухи многие сельскохозяйственные культуры пострадали из-за дождей с градом. В этих условиях правительство выступило с инициативой предоставить на первом этапе 100 миллионов леев через Фонд субсидирования, чтобы частично покрыть потери производителей за посевы зерновых первой группы и культуры, пострадавшие от града", - отметил премьер.

Для предоставления этих 100 миллионов леев, как пояснил глава правительства, на заседании кабмина 29 июля, планируется принять регламент по распределению этих средств.

"Согласно регламенту, частичная компенсация потерь будет предоставлена на те 180 тысяч гектаров, засеянных зерновыми первой группы, которые пострадали более чем на 60%, а также 19 тысяч гектаров повторно засеянных. Из этих 100 миллионов леев предусмотрены средства для частичного покрытия потерь и тех, кто пострадал от дождей с градом", - сказал Кику.

Как и когда будут предоставлять деньги из этих 100 миллионов?

Премьер пояснил, что на каждый гектар, повторно засеянный, планируется выделять по 540 леев, а на каждый гектар озимой пшеницы (пострадавшей более чем на 60%) – 500 леев, ячменя - 510 леев, рапса – 700 леев. Компенсации будут выделяться согласно регламенту.

"Сообщаю, что принято решение дополнительно предоставить из Фонда интервенций правительства еще 100 миллионов леев на эти цели. Таким образом, озвученные выше суммы будут удвоены, то есть каждый гектар, повторно засеянный, планируется выделять по 1080 леев, а на каждый гектар озимой пшеницы (пострадавшей более чем на 60%) – 1000 леев, ячменя - 1020 леев, рапса – 1400 леев", - сказал Кику.

Миллионы на поддержание агросектора в непростой год

Несмотря на осадки в мае-июне, как сказал премьер, отсутствие дождей в июле повлияет и на зерновые культуры второй группы. "Опять же больше всего пострадали центральные и южные регионы. Уже сейчас понятно, что потребуется дополнительное финансовое вмешательство, чтобы помочь агропроизводителям", - отметил Кику.

Планируется выделить из Фонда интервенций правительства еще приблизительно 100 миллионов леев.

"То есть для частичной компенсации убытков аграриев в результате засухи и града правительство предоставит на данном этапе 300 миллионов леев. А с учетом роста на 50 миллионов с января 2020 года сумма составляет 350 миллионов леев", - сказал Кику.

По его словам, помощь выделяется в условиях серьезного пандемического и экономического кризисов, когда дефицит национального публичного бюджета превышает 17 миллиардов леев.

Помимо этого, как отметил Кику, правительство выступило с дополнительными мерами по поддержке аграриев, в числе которых план действий, который направлен на оказание помощи сельхозпроизводителям. Также власти устранили нормативные препятствия в ирригации агроучастков. Кроме того, кабмин утвердил проект о субсидировании процентных ставок по кредитам, программу по возмещению НДС, инициативу о субсидируемом страховании в сельском хозяйстве, предусматривающем увеличение уровня страховых взносов со стороны государства с 50% до 70% и так далее.

"В итоге, учитывая все эти меры, мы говорим о дополнительной помощи в сравнении с прошлым годом примерно в 600 миллионов леев", - сказал Кику.

Напомнил премьер и о том, что в Фонд субсидирования в 2020 году заложен миллиард леев.

Он рассказал, что в ближайшие дни члены правительства проведут встречу с сельхозпроизводителями.

"Если ставить вопрос о том, что нужно ли больше поддерживать эту отрасль, то, конечно, да. Но нужно исходить из финансовых возможностей, которые есть у государства в условиях экономического кризиса", - заявил Кику.

Протесты аграриев

Глава правительства прокомментировал и протест сельхозпроизводителей Каушанского и Штефан-Водского районов, который прошел в понедельник. Манифестация длилась порядка восьми часов. За это время примерно на пару часов аграрии заблокировали трассу национального значения. Они требовали у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери оцениваются в миллионы леев. В такой ситуации они не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности.

"Видел вчера заявления недовольства со стороны агропроизовдителей из Штефан-Водского и Каушанского районов. Эти два района, возможно, больше остальных пострадали от природных катаклизмов", - подчеркнул Кику.

Глава правительства считает, что манифестанты выбрали не лучший способ проведения протеста, когда они заблокировали дорогу национального значения.

"Обращаюсь к аграриям с просьбой, не позволяйте "политической саранче" проникать в ваш сектор. У вас есть большой опыт работы с различными правительствами. Если политиканы будут лезть в этот сектор, то отрасль не сможет процветать", - отметил Кику.

Премьер отметил, что правительство предлагает меры на данном этапе для предоставления помощи пострадавшим сельхозпроизводителям.

"Когда у нас будут данные по потерям второй группы, тогда мы окажем еще дополнительную помощь. Прошу сфокусироваться на диалоге по реальным пробелам агросектора и меньше на политике", - заключил Кику.

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