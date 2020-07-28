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Здание Европейского суда по правам человека.

Молдова часто проигрывает дела в ЕСПЧ: как это исправить – ответ главы Минюста

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31095512/moldova-chasto-proigryvaet-dela-v-espch-kak-eto-ispravit--otvet-glavy-minyusta.html

Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский рассказал, как в стране будут наказывать судей, виновных за обвинительные вердикты европейской инстанции.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Молдова часто проигрывает дела в Европейском суде по правам человека. На протяжении порядка 15 лет были предприняты попытки исправить ситуацию, но все они оказались безуспешными. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр юстиции Фадей Нагачевский.

По словам министра, в этом году правительство Иона Кику разработало ряд законодательных инициатив, которые предусматривают дисциплинарное наказание для молдавских судей, вынесших дезавуированные затем решения. За этот проголосовали в парламенте в первом чтении.

"Не только судьи, но и другие специалисты должны будут нести наказание за проигрыши в ЕСПЧ. Это будет материальная, уголовная и дисциплинарная ответственность. Также мы решили навести порядок в сроках давности для привлечения к ответственности", - пояснил Нагачевский.

Он уточнил, что сроки применения наказания нужно было изменить, поскольку в ЕСПЧ обычно изучают дела порядка 5-6 лет, и когда результаты приходят в Молдову, к судьям более нельзя применять дисциплинарные меры из-за срока давности. Теперь же власти будут иметь три года для запуска таких процедур.

Министерство юстиции Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Также не получится избежать ответственности и тем судьям, которые более не работают в системе.

Нагачевский отметил, что все эти проигранные Молдовой дела в ЕСПЧ наносят большой ущерб госбюджету страны, несмотря на это, есть разные общественные организации, которые начали критиковать эти инициативы правительства.

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"Говорят, что такое рано вводить, что это очень опасно. Есть разные трактовки всех эти инициатив, вплоть до того, что юстиция утеряет свою независимость. Какая независимость в юстиции? Мы постоянно ведем переговоры с партнерами по развитию в этом вопросе, чтобы заполнить пробелы", - подчеркнул собеседник.

За 2019 год ЕСПЧ вынес 54 обвинительных вердикта в отношении Молдовы, по которым страна обязана выплатить полмиллиона евро в качестве компенсаций.

Среди наиболее распространенных видов нарушений, выявленных ЕСПЧ по молдавским делам: неисполнение судебных решений, жестокое обращение, незаконное лишение свободы, содержание в плохих условиях, немотивированная отмена окончательных судебных решений.

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