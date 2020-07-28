Генплану Кишинева - быть: муниципальный совет одобрил его разработку

Во вторник, 28 июля, столичное представительное собрание проголосовало за принятие Плана действий по созданию Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавская столица сможет развиваться по обновленной стратегии: муниципальные советники одобрили разработку нового Генплана Кишинева. В составлении документа участвовали партнеры из России и Румынии, которые оказали свои услуги бесплатно, в качестве спонсорской поддержки.

Генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан, присутствовавший на заседании, поблагодарил всех советников, проголосовавших за принятие проекта.

"Мы ждали этого решения полгода. Речь идет о фундаментальном документе, необходимом для развития города. Я пообещал жителям столицы, что у нас будет Генеральный градостроительный план, и сегодня был сделан важный шаг вперед", – заявил градоначальник.

Последний Генеральный градостроительный план Кишинева был принят в 2007 году и уже не соответствует действительности.

Теперь столичная администрация располагает более свежим вариантом документа.

Главный архитектор Кишинева Светлана Доготару отметила, что новый проект устанавливает приоритетные направления развития муниципия, а также правила застройки и землепользования.

"Разработка Генерального градостроительного плана займет около года или полутора лет. Мы будем представлять отчеты о проведении работ каждые три месяца и сделаем все возможное, чтобы наша деятельность в этом отношении была максимально прозрачной", – подчеркнула Доготару.

По ее словам, также планируется проводить консультации с жителями столицы и предпринимателями, чтобы узнать об их предпочтениях в развитии города.

По заявлениям мэрии, реальная стоимость разработки генплана составляет 17-20 миллионов леев, и этих денег у муниципалитета пока нет.

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