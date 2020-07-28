Нагачевский о Высшем совете магистратуры: состав может смениться в 2021 году

Министерство юстиции ожидает изменения Основного закона страны, после которых в ВСМ может произойти перезагрузка.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. После внесения поправок в Конституцию Молдовы, мандат нынешних членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) будет действительным только до ноября 2021 года. Такое заявление сделал министр юстиции Фадей Нагачевский, комментируя несостоявшийся конкурс на пост главы Высшей судебной палаты (ВСП).

Напомним, ни один из претендентов на эту должность не набрал достаточного количества голосов.

Однако членам ВСМ удалось избрать двоих вице-председателей Высшей судебной палаты — Надежду Тому и Татьяну Кишкэ-Доневу.

Это решение выглядело неоднозначным, поскольку данные судьи фигурируют в списке тех, кто проигрывал дела в ЕСПЧ, а также связаны с некоторыми другими скандальными решениями.

"Эти кандидатуры должен еще утвердить парламент и президент, посмотрим, произойдет ли это", - уточнил Нагачевский.

По его словам, одна из проблем ВСМ в том, что, с точки зрения закона судьи принимают адекватные решения, но плохо понимают социальную подоплеку некоторых вопросов, после чего возникает некая дестабилизация в обществе.

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"Возможно, нужно больше публичных обсуждений таких решений, чтобы общество их лучше понимало. Что еще могу сказать насчет этих назначений: после поправок в Конституцию, мандат этих членов ВСМ будет до ноября 2021 года. И тогда произойдет перезагрузка всего Совета", - пояснил Нагачевский.

Поправки в Конституцию

В Министерстве юстиции разработали проект закона о внесении поправок в Основной закон страны.

Авторы предлагают изложить в новой редакции статью о назначении судей. По их мнению, кандидаты должны утверждаться "в соответствии с законом, до достижения предельного возраста, президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета магистратуры. Президент может отклонить предложенную кандидатуру всего один раз".

Минюст также предлагает закрепить в Основном законе страны количественный состав Высшего совета магистратуры. Эти поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По мнению членов консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, предложенные поправки могут улучшить независимость, подотчетность и эффективность судебной системы Молдовы, а сам законопроект соответствует предыдущим рекомендациям относительно состава Высшего совета магистратуры.

Вместе с тем Венецианская комиссия рекомендовала изложить более четко положение, касающееся отзыва членов Высшего совета магистратуры, уточнив, что основанием могут быть лишь серьезные дисциплинарные санкции или окончательный приговор по уголовным делам, а также объективная невозможность осуществлять свои функции.

Кроме того, предлагается закрепить в Конституции функциональный иммунитет служителей Фемиды - форму неприкосновенности, распространяющуюся исключительно на решения, принятые судьей. По мнению разработчиков законопроекта, это должно упростить уголовное преследование в отношении служителя Фемиды в случае совершения им преступления.

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