Как сдать экзамен на получение охотничьего билета

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл – Sputnik. В Минсельхозприроды Приднестровья 29 июля состоится очередной экзамен на знание требований охотничьего минимума, который позволит получить билет, дающий право на охоту.

"Для сдачи экзамена на знание требований охотминимума и получение охотничьего билета гражданину при себе необходимо иметь паспорт и ручку", - напоминают в ведомстве.

Экзаменационные вопросы разделены на две части, включающие в себя разделы по требованию правил охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии и экологии диких животных, их природоохранный статус на территории Приднестровья.

Первая часть представляет собой тестовые задания, состоящие из 20 вопросов. В каждом из них предложено четыре варианта ответа, один из которых является верным. Вторая часть представляет собой мультимедийную презентацию, состоящую из 15 слайдов. На каждом слайде представлен вид дикого животного. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название, внеся его в соответствующее окно бланка теста.

"Результат экзамена считается положительным при правильном ответе в течение одного академического часа не менее чем на 16 из 20 тестовых вопросов и 12 слайдов мультимедийной презентации", - говорят в Минсельхозприроде.

При наличии более четырех ошибок считается, что экзамен не пройден, и соискатель направляется для повторной его сдачи.

Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи экзамена на знание требований охотминимума.

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