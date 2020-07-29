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Как в Тирасполе проходят тренировки к параду Победы

Равнение и дистанция: как в Тирасполе проходят репетиции к параду Победы

© Photo : Министерство обороны ПМР
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200729/31091899/ravnenie-i-distantsiya-kak-v-tiraspole-prokhodyat-trenirovki-k-paradu-pobedy.html

На тренировках задействована бронетанковая техника артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений и специальная техника инженерных войск и средств связи.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл – Sputnik. В Тирасполе полным ходом идут тренировки механизированной колонны к параду Победы. Об этом сообщили в оборонном ведомстве непризнанной ПМР.

"Представлена техника почти всех родов войск. Отрабатывается четкость и слаженность действий механиков-водителей, водителей и командиров", - уточнили в местном в Минобороны. 
Парад Победы в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Конница, новый тип размещения трибун: готов сценарий парада Победы в Тирасполе

Высокая температура воздуха создает некоторые сложности, но экипажи и техника преодолевает их. Однако тренировки проходят без существенных сбоев.

Парад Победы пройдет в Тирасполе 2 сентября. Он был перенесен с 9 мая на эту дату в связи с пандемией. Как писал Sputnik ранее, по главной площади Тирасполя проедет механизированная колонна, составленная из 160 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В исторической части парада зрителям будет представлена техника и пеший парадный расчет времен Великой Отечественной войны.

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Теги:
тренировка, репетиция парада, Парад Победы, Тирасполь, Приднестровье


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