Равнение и дистанция: как в Тирасполе проходят репетиции к параду Победы

На тренировках задействована бронетанковая техника артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений и специальная техника инженерных войск и средств связи.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл – Sputnik. В Тирасполе полным ходом идут тренировки механизированной колонны к параду Победы. Об этом сообщили в оборонном ведомстве непризнанной ПМР.

"Представлена техника почти всех родов войск. Отрабатывается четкость и слаженность действий механиков-водителей, водителей и командиров", - уточнили в местном в Минобороны.

Высокая температура воздуха создает некоторые сложности, но экипажи и техника преодолевает их. Однако тренировки проходят без существенных сбоев.

Парад Победы пройдет в Тирасполе 2 сентября. Он был перенесен с 9 мая на эту дату в связи с пандемией. Как писал Sputnik ранее, по главной площади Тирасполя проедет механизированная колонна, составленная из 160 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В исторической части парада зрителям будет представлена техника и пеший парадный расчет времен Великой Отечественной войны.

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