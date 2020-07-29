Как в Кишиневе выдаются разрешения на строительство во время пандемии

В условиях распространения коронавирусной инфекции столичная администрация не прекратила выдачу авторизаций на возведение строительных объектов. Подробности рассказала главный архитектор Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В настоящее время мэрия Кишинева продолжает выдавать разрешения на строительство, за исключением тех случаев, когда заявители не могут доказать право собственности на землю. Об этом в эфире Sputnik Молдова заявила главный архитектор столицы Светлана Доготару.

"Все очень просто: нет права собственности – нет авторизации. Некоторые инвесторы полагают, что могут возводить объекты на арендованных участках, но это не так", – отметила чиновник.

Она добавила, что в Молдове разрешения такого типа выдаются в течение 20 дней, но в определенных случаях процесс может затянуться.

"Задержки возникают в тех случаях, если во время рассмотрения заявки выяснилось, что кандидат представил неполный пакет документов: например, отсутствуют отчеты технической экспертизы. Тогда срок может увеличиться, так как мы будем ждать предъявления недостающих актов. Если же все условия соблюдены, то заявитель сможет получить авторизацию в кратчайшие сроки. Можно смело утверждать, что быстрее, чем в нашей стране, подобное разрешение не выдается нигде в мире", – подчеркнула Доготару.

По ее словам, даже весной, во время пандемии, столичная мэрия не прекратила выдачу разрешительных документов. Это было сделано для того, чтобы застройщики смогли подготовиться к новому летнему сезону.

© Sputnik / Mihai Caraus Светлана Доготару

"В этот период мы предоставляли авторизации на строительство и градостроительные сертификаты в том же объеме, что и в прошлом году, чтобы инвесторы имели возможность вовремя начать работу", – заключила собеседница.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2019 году в Кишиневе были выданы 147 подобных разрешений.

В то же время, в молдавской столице до сих пор остается актуальной проблема незаконных построек. Согласно отчету Счетной палаты, в 2018-2019 годах многие авторизации были выданы с нарушением закона.

По словам действующего градоначальника Иона Чебана, нормализации ситуации в данной сфере будет способствовать обновленный главный градостроительный план.

Напомним, что столичные власти разработали актуализированную версию этого документа, в составлении которого участвовали партнеры из России и Румынии. План был одобрен в Муниципальном совете Кишинева.

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