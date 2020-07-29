Как в Кишиневе выдаются разрешения на строительство во время пандемии

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В настоящее время мэрия Кишинева продолжает выдавать разрешения на строительство, за исключением тех случаев, когда заявители не могут доказать право собственности на землю. Об этом в эфире Sputnik Молдова заявила главный архитектор столицы Светлана Доготару.
Она добавила, что в Молдове разрешения такого типа выдаются в течение 20 дней, но в определенных случаях процесс может затянуться.
"Задержки возникают в тех случаях, если во время рассмотрения заявки выяснилось, что кандидат представил неполный пакет документов: например, отсутствуют отчеты технической экспертизы. Тогда срок может увеличиться, так как мы будем ждать предъявления недостающих актов. Если же все условия соблюдены, то заявитель сможет получить авторизацию в кратчайшие сроки. Можно смело утверждать, что быстрее, чем в нашей стране, подобное разрешение не выдается нигде в мире", – подчеркнула Доготару.
По ее словам, даже весной, во время пандемии, столичная мэрия не прекратила выдачу разрешительных документов. Это было сделано для того, чтобы застройщики смогли подготовиться к новому летнему сезону.
"В этот период мы предоставляли авторизации на строительство и градостроительные сертификаты в том же объеме, что и в прошлом году, чтобы инвесторы имели возможность вовремя начать работу", – заключила собеседница.
Согласно данным Национального бюро статистики, в 2019 году в Кишиневе были выданы 147 подобных разрешений.
В то же время, в молдавской столице до сих пор остается актуальной проблема незаконных построек. Согласно отчету Счетной палаты, в 2018-2019 годах многие авторизации были выданы с нарушением закона.
Напомним, что столичные власти разработали актуализированную версию этого документа, в составлении которого участвовали партнеры из России и Румынии. План был одобрен в Муниципальном совете Кишинева.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>