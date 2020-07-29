Число новорожденных сокращается: почему так мало многодетных семей

Печальная статистика: в 2019 году число новорожденных составило 32 тысячи, а это на 7,8% меньше, чем в 2018-м.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Чтобы повысить численность населения страны, каждая семья должна планировать как минимум троих детей. Об этом заявила глава Службы демографических политик Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алена Крецу в комментарии для Sputnik.

Но для многих жителей республики воспитание троих детей – это роскошь, так как финансовое положение не позволяет содержать многодетную семью.

Как государство пытается решить проблему?

Крецу рассказала, что государство пытается найти эффективные рычаги, чтобы повысить рождаемость. В качестве примера собеседница привела несколько национальных программ и других стратегий, способствующих демографическому росту.

"К примеру, единовременное пособие по рождению ребенка с 2010 года по 2019-й выросло с 1700 до 8299 леев. Возможно, что это сумма не такая большая, но в любом случае это помощь семье. На первом этапе за счет этих денег может быть обеспечено все самое необходимое для ребенка. Более того, увеличено и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 2 лет для незастрахованных лиц. Ранее оно выплачивалось до одного года с половиной", - отметила эксперт.

По ее словам, в некоторых европейских странах не поощряется политика по повышению рождаемости и предоставляются суммы на порядок ниже.

Глава Службы демографических политик обратила внимание и на государственную программу льготного ипотечного кредитования Prima Casă ("Первый дом"), которая с каждым годом предоставляет все больше выгодных условий для бенефициаров.

Общее число приобретенного в рамках программы Prima жилья достигло 4576. По данным Минфина, 3190 участников программы приходится на семьи, а 1386 - на холостяков. Средний возраст заявителей составляет 31,2 года.

"Может быть, эта программа не всем выгодна, но, если уже более 3000 семей купили жилье и решили остаться в стране, для нас это уже маленькая победа", - подчеркнула Крецу.

© Sputnik / Статистика по программе Prima Casă

Собеседница отметила, что Молдова и в дальнейшем нуждается в еще больших программах, которые бы стимулировали демографический рост, а политики должны создавать лучшие условия, чтобы мотивировать молодые семьи оставаться в стране и растить своих детей в Молдове.

Опасения родителей

С другой стороны, молдавские демографы утверждают, что государственные меры кажутся слишком скромными, чтобы мотивировать граждан создавать многодетные семьи.

Демограф Валерий Саинсус считает, что если в случае первого ребенка финансовое положение позволяет родителям обеспечить его всем необходимым для образования, здоровья, развития личности и так далее, то в случае со вторым - взрослые опасаются, что они не справятся с финансовой точки зрения. В то же время, в большинстве своем, рождение второго ребенка совпадает с желанием женщины продвинуться в своей карьере, и в этих условиях решение не в пользу возможной беременности.

Эксперт считает, что в большинстве стран существуют ряд мер по демографической политике, согласно которым государство берет ответственность за второго и последующих детей.

"Государственная политика должна осуществляться таким образом, чтобы потери заработной платы заменялись пособиями при втором рождении ребенка. Семья должна быть уверена, что у второго ребенка не будет недостатка в том, что ему строго необходимо", - сказал Саинсус.

Демограф обратил внимание на тот факт, что в некоторых странах оба родителя занимаются воспитанием ребенка, в то время как в нашей стране эта задача в большинстве своем ложится на матерей.

Согласно статистике, из общей численности населения Молдовы 583 тысячи – это дети (22%). В 2019 году число новорожденных составило 32 тысячи, а это на 7,8% меньше, чем в 2018-м. Уровень рождаемости, зарегистрированный в 2019 году, составлял 12 малышей на тысячу жителей, а это самый низкий показатель за последние пять лет.

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