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Конституция Молдовы

Спикер парламента и премьер сделали заявление о Конституции Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200729/31099060/spiker-parlamenta-i-premer-sdelali-zayavlenie-constitutsia-moldova.html

День Конституции Молдовы: председатель парламента и глава кабмина рассказали, что значит для республики эта дата.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Власти Молдовы поздравили граждан республики с Днем Конституции. Главному закону страны в этом году исполнилось 26 лет. Он определяет основные права и свободы человека, базовые принципы государственного устройства.

Николае Осмокеску
© Sputnik / Miroslav Rotari
Осмокеску: как создавалась Конституция Молдовы

Спикер парламента страны Зинаида Гречаная отметила, что эта дата напоминает о славных страницах истории Конституции, а также о том, что построение развитого правового государства, в котором каждый гражданин чувствовал бы себя в безопасности и под защитой государственных органов, зависит от нас всех.

"Каждый из нас должен спросить себя: "А что я сделал для своей страны?", и всем вместе, поставив общие интересы выше личных выгод, работать над строительством правового государства. Мы, парламент страны, приложим все усилия и окажем полную поддержку, необходимую для достижения этой цели", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Председатель парламента напомнила о недопустимости политического вмешательства в конституционные процессы.

"Необходимо правильное и объективное толкование Конституции и законодательной базы страны в целом. Только так государство, правовая система могут рассчитывать на полное доверие со стороны граждан Молдовы и партнеров по развитию страны", - сказала Гречаная.

Решающую роль в этом процессе, по ее словам, играет конституционной контроль, осуществляемый Конституционным судом, который прежде всего должен соблюдать основной закон страны и обязывать всех остальных следовать ему.

Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
© Sputnik / Nicolai Kibich
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Молдавские премьер Ион Кику отметил, что в этот день отмечается не только годовщина принятия основного закона страны, но и все то, что страна получила вместе с утверждением Конституции – верховенство закона, демократию и свободы.

Как считает глава кабмина, момент принятия этого документа – "революционный эксперимент в демократии" республики.

"Конституция отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество, гарантирует плюрализм идей и защищает права и свободы человека", - отметил Кику.

По его словам, столько времени, сколько существует Конституция, граждане республики будут защищены от политических экспериментов над государством и жителями страны.

"Конституционные ценности станут реальностью, когда каждый из нас станет их носителем. В качестве премьер-министра буду продолжать следить за соблюдением основного закона и надлежащим функционированием органов государственной власти. Правительство будет продолжать осуществлять необходимые реформы для построения демократического будущего, повышения уровня жизни и благосостояния людей", - отметил глава кабмина.

В среду, 29 июля, исполняется 26 лет с момента принятия Конституции Республики Молдова. В этот день в 1994 году парламент страны принял Основной закон государства, гарантирующий права и свободы граждан и регламентирующий важные аспекты политической системы.

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