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Защитная маска рядом с бутылкой с антибактериальным гелем

Новые данные Минздрава: сколько человек в Молдове вылечились от COVID-19

© AFP 2020 / JOEL SAGET
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1635)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200729/31099367/movye-dannye-minzdrav-skolko-chelovek-moldova-vylechilis-covid-19.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. К утру среды в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 323 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 16 785. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Скорая помощь.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Минздрав: подтверждены 367 новых случаев заражения COVID-19

Всего в Молдове подтвержден 23 521 случай инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1520 - в Приднестровье.

За сутки в центр COVID-19 в Кишиневе доставили 99 человек с подозрением на коронавирус нового типа.

В тяжелом состоянии в больницах страны находятся 454 человека, 36 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1060 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще четыре летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 757 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1635)

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