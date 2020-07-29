Додон заявил о необходимости изменить Конституцию: что предложил президент

Глава государства заявил, что некоторые статьи Основного закона должны быть скорректированы и конкретизированы.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем Конституции республики. Основной закон, по его мнению, нужно пересмотреть.

Он обратил внимание, что текст Конституции является "жестким", но отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества.

"Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума", - заявил Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari Осмокеску: как создавалась Конституция Молдовы

Глава государства подтвердил свою решимость сделать все возможное для того, чтобы граждане Молдовы могли пользоваться правами, гарантированными Конституцией страны, чтобы государственные институты действовали в соответствии с положениями Основного закона, а общество стало единым целым, процветая и развиваясь.

По его словам, День Конституции - памятная дата в новейшей истории государства.

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"В этот день в 1994 году была принята Конституция Республики Молдова – Основной закон, являющийся фундаментом нашего молдавского государства и гарантирующий основные права и свободы, определяющий принципы правового государства, его суверенитета и демократического пути, укрепляющий гражданский мир и социальную гармонию", - отметил Додон.

Как подчеркнул глава государства, чтить Конституцию страны означает быть патриотом. Как отметил президент, патриотизм и гражданская ответственность начинаются с семьи, с заботы о близких, родных и друзьях, о соотечественниках, родине, стране. Очень важно, как считает глава республики, прививать это понимание и отношение молодому поколению.

"Достигнув этой цели, мы сможем постоянно развивать Молдову, ее национальную экономику, реализовывать необходимые проекты социального развития и обеспечивать гражданам достойную жизнь, основанную на уважении прав человека", - сказал глава государства.

По его словам, основной закон - плод труда всего народа и особенно тех людей, кто разработал, обсудил и проголосовал за Конституцию и которым по этому случаю он выражает благодарность.

Он отметил, что основной закон, как символ и главный атрибут государственности, суверенитета и независимости – отправная точка и ориентир для национальной нормативно-правовой базы.

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