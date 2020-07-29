Туристические барьеры: где и как могут отдохнуть жители Молдовы

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Ощущения у молдавских туроператоров на фоне длительного простоя, вызванного пандемией коронавируса и препятствиями по пересечению госграницы Молдовы, - депрессивные. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор одного из турагентств Борис Чеботарь.

Если рассматривать отдых на морском побережье, для граждан Молдовы сегодня открыты лишь Турция и Болгария. Однако по возвращении на родину все туристы должны будут прибывать в двухнедельной самоизоляции, поскольку такое требование Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении никто не отменял.

Более того, чтобы отправиться в Болгарию, гражданину республики нужно будет за свой счет пройти анализ на COVID-19, который стоит 800 леев. С учетом, что на черноморское побережье этой страны ездят преимущественно семьями, ранее бюджетный отдых в Болгарии теперь влетит в копеечку тем, кто рискнет отправиться туда на отдых. © Sputnik / Vladimir Polusatov Как сейчас проходит отдых в Турции - фото 14

"Сегодня турагентства в Молдове – не в лучшем положении. Мы обязаны вернуть деньги за путевки до 31 декабря 2021 года. Но уже сейчас закрылись более 60 турагентств в стране. Мое агентство не работало в течение 5 месяцев. Мы пытаемся "выруливать" ситуацию в отношениях с клиентами, которые ранее забронировали путевки", - рассказал Чеботарь.

Сегодня финансовой "подушки безопасности" у многих турагентств страны просто нет, поскольку в период чрезвычайного положения сотрудникам надо было оплачивать зарплаты, отпускные, затем владельцы фирм пошли на более радикальные меры, введя технический простой.

"Сейчас нет поддержки нашего сектора на государственном уровне. Нам лишь предложили взять кредиты для выплат зарплат. Но в коммерческих банках отказываются давать кредиты, когда слышат, что мы представляем туристическую отрасль", - сказал собеседник, уточнив, что турагентства в стране "умирают медленно, но верно". © Photo : А. Петрович Туризм как средство от беспамятства

Сегодня у небольших турагентств возникли логистические проблемы с транспортом. До пандемии была налажена сеть автобусного сообщения со странами Европы, был спектр предложений и туров в различные города. Теперь, по словам Чеботаря, все эти схемы практически полностью разрушены. На этом фоне останутся "на плаву" лишь несколько гигантов-монополистов на молдавском рынке.

"В Молдове есть 6 таких гигантов отрасли. У них хватит средств, чтобы дожить до следующего сезона и не обанкротиться, не увольняя сотрудников. Именно эти фирмы обладают возможностями отправлять чартерами туристов в Турцию", - подчеркнул эксперт.

Как рассказала руководитель одной из туристических компаний Кишинева Прасковья Кулева, в данный момент решается проблема с обеспечением для молдавских туристов "зеленого коридора" через Румынию, так как болгарская сторона понимает, что без него можно не рассчитывать на туристов их Молдовы. Эту проблему в ближайшие дни Болгария планирует решить. Сложнее с тестами, отметила Кулева.

"Сейчас наша задача — обзвонить тех, кто купил путевки, и спросить, готовы ли они делать эти тесты, зная, что тест стоит 800 леев. А еще требуется заплатить за перевод справки на английский, так что стоимость справки составит 900 леев. Если учесть, что отдыхать обычно едут семьи с детьми, получается дорого", - сообщила эксперт.

Сейчас, по мнению Кулевой, многие могут отказаться от идеи отдыха из-за справок. Мало того, что справка обойдется в существенную для многих сумму, еще и в лабораториях, где такой тест можно сдать, наверняка будут очереди.

Что же касается внутреннего туризма, это направление не может удержать всю отрасль от банкротства, поскольку поток желающих отдохнуть в агропансионатах в разы меньше тех, кто любит релаксировать на морском побережье. © Sputnik / Евгений Панасенко, Алена Матвеева В Оргееве реставрируют один самых старых парков

В среднем, стоимость одного домика или номера в молдавских агропансионатах варьируется от 350 до 600 леев, в зависимости от степени комфортности и населенного пункта, где расположена база отдыха. Многие граждане республики не готовы отдавать такую сумму, предпочитая просто выезжать на отдых к родственникам в села, у которых есть частные дома.

На внутреннем туристическом рынке сложилась тенденция, когда граждане страны не стремятся узнать свою республику лучше, а иностранцы пока не могут беспрепятственно и массово въехать в Молдову. В таких условиях складывается абсолютно патовая ситуация, когда граждане республики не могут выехать никуда, кроме Болгарии и Турции, а иностранцы ознакомиться с природными красотами и гастрономическими изысками Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova