Компенсация в 100% и другие преимущества: нововведения по программе Prima Casă

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Молдове вступили в силу новые условия предоставления компенсаций в рамках государственной программы льготного кредитования Prima Casă ("Первый Дом"). Об этом сообщили в Минфине республики в среду.

"Сумма компенсаций для семей с детьми удвоена. Получателям с одним ребенком выделят компенсации в размере 25% от изначальной суммы ипотечного кредита, с двумя детьми – 50%, а с тремя и больше – 100%. Также увеличен размер ежемесячного возмещения с 10% до 15% из зарплаты, рассчитываемой для получателей, трудоустроенных на предприятиях частного сектора, расположенных в Кишиневе", - отметили в Минфине.

Согласно вступившим в силу нововведениям, право на компенсацию из госбюджета могут получить и сотрудники государственного или частного секторов, стоимость жилья которых не превышает 600 тысяч леев.

"Установлен механизм предоставления возмещения в размере 50% от остатка кредита бенефициарам и лицам, получившим ипотечный заем до запуска программы Prima casă", - добавили в Минфине.

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Кроме того, на подобные выплаты могут рассчитывать и молодые специалисты, работающие как в городской, так и сельской местности (под исключение попадают муниципии Кишинев и Бельцы, в том числе их пригороды).

Ранее власти увеличили возраст заявителей, которые могут получить доступ к Prima casă, – с 45 до 50 лет. Долю собственного участия покупателя снизили с 10% до 5% от цены жилья. Кроме того, были отмены условия, согласно которому, участвовать в программе могли только граждане, не владеющие недвижимостью, или те, чье жилое пространство не превышало 9 квадратных метров на одного члена семьи. Теперь участвовать в программе смогут физические лица, которые владеют недвижимостью, но намерены приобрести жилье, превышающее по площади их нынешнюю собственность.

На 2020 год, как отметили в Минфине, в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев на реализацию госпрограммы Prima casă, из которых 40 миллионов выделено на компенсации.

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Покупка жилья в кредит

За минувшую неделю одобрена 21 заявка на участие в государственной программы льготного кредитования Prima Casă. К настоящему времени по программе жилищного кредитования приобретено 4612 объектов недвижимости. Общая сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,298 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий – 1,149 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3211 бенефициаров приходится на семьи, а 1401 - неженатые молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,2 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60 квадратных метров, а стоимость в среднем — 595,51 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 659 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 1757 - в рамках программы Prima Casă-3 и 370 - по программе Prima Casă-4.

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

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