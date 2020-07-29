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Фуры

Топ-5 проблем, с которыми сталкиваются транспортные компании в Молдове

© CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
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Sputnik Молдова
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Пандемический кризис привел к тому, что деловая активность в секторе упала почти вдвое за последние 5 месяцев. Операторы также обратились к властям за финансовой поддержкой.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Правительство максимально постарается найти оптимальные решения для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику на онлайн-встрече с представителями отрасли. 

Водители фур вышли на протест
© Sputnik / Osmatesco
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Транспортники рассказали о серьезных проблемах, с которыми столкнулись. Среди них - нелояльная конкуренция, нарушения со стороны контролирующих органов, цены на авторизации, возврат акцизов, предварительная уплата налогов и либерализация страхового рынка. 

Кроме того, перевозчики также призвали внести изменения в некоторые законодательные акты, которые могли бы исключить барьеры, ставящие под угрозу и блокирующие их работу. Учитывая, что пандемический кризис привел к спаду их деятельности почти вдвое за последние 5 месяцев, администраторы также обратились за финансовой поддержкой.

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Кику высказал уверенность, что необходимо совместно находить налоговые решения и средства, которые позволят снизить нелояльную конкуренцию и незаконные перевозки.

"Поскольку вы попадаете в категорию компаний, которые пострадали в результате пандемии, вы можете извлечь выгоду из установленных 60% от объема налога на заработную плату. Более того, государство также субсидирует проценты по кредитам", - отметил премьер.

Глава кабмина настоял на создании рабочей группы, в которую войдут представители перевозчиков и компетентных органов.

"Проведем первое заседание 18 августа. Задача группы будет заключаться в том, чтобы изучить и продвинуться по каждой предложенной вами теме", - сообщил премьер.

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