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Паспорт Республики Молдова.

Додон попросил Маттареллу разрешить гражданам Молдовы въезд в Италию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Президенты Молдовы и Италии констатировали, что пандемия COVID-19 остановила ранее существовавшие обмены между двумя странами, в том числе в части свободного передвижения людей.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и его итальянский коллега Серджо Маттарелла обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов, связанных с развитием и углублением двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Мы с сожалением констатировали, что пандемия COVID-19 остановила ранее существовавшие обмены между нашими странами, в том числе в части свободного передвижения людей. В этом контексте я обратился к президенту Маттарелле с просьбой разрешить гражданам Молдовы въезжать в Италию при условии предъявления ими сертификатов по итогам тестирования на COVID-19 и проведения, при необходимости, повторных испытаний сразу по приезде в Италию", - отметил Додон.

Глава государства высоко оценил поддержку Италии в продвижении программы реформ в Молдове, включая европейскую интеграцию республики.

Международный аэропорт Кишинева. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Приветствовал тот факт, что в Молдове зарегистрировано около 1400 предприятий с итальянским участием, а инвестиции в акционерный капитал составляют около 1,8 миллиарда леев. По количеству предприятий с иностранным капиталом в нашей стране Италия занимает второе место", - рассказал президент Молдовы.

В 2019 году Италия заняла четвертую строчку среди основных торговых партнеров республики с долей 7,8% в общем объеме импорта-экспорта.

Посольство Молдовы в Риме 15 июля сообщило, что, согласно решению кабмина Италии, прибытие в эту страну молдавских граждан ограничено до 31 июля. Ранее запрет действовал с 11 июня до 14 июля, но его продлили для предотвращения распространения новых случаев коронавируса на Апеннинском полуострове.

Также запрещен въезд в Италию лицам, которые за минувшие 14 дней транзитом проследовали через Молдову, Армению, Бахрейн, Бангладеш, Чили, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Оман, Перу, Доминиканскую республику. Полностью ограничено наземное движение, а также прямое авиасообщение с обозначенными странами.

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