Мэрия Кишинева привлечет Всемирный банк и иностранные фирмы для развития города

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Руководство Кишинева вступило в непосредственный диалог с представителями Всемирного банка и нескольких швейцарских компаний, предлагающих решения в области общественного транспорта и Smart City (система "Умный город"). Об этом в соцсетях написал примар столицы Ион Чебан.
"Мы хотим, чтобы городская мобильность в муниципии Кишинев развивалась по примеру и в соответствии с практикой развитых стран", - сообщил Чебан.
По словам главы столичной администрации, примэрия Кишинева весной текущего года обратилась в ВБ с запросом о финансировании и поддержке различных проектов для столицы в области ИТ-управления.
"Сегодня я вместе с вице-примарами и членами кабинета принял участие в совместной конференции с представителями Всемирного банка и нескольких швейцарских компаний и организаций, специализирующихся на решениях в области общественного транспорта и Smart Sity, которые ответили на наш запрос", - отметил он.
Примар добавил, что была обсуждена возможность финансирования проектов, организации дорожным движением в Кишиневе и платными парковками. Это проект, осуществляемый при поддержке Всемирного банка и Глобальной программы партнерства Smart City.
Чебан подчеркнул, что будущее сотрудничество предполагает передачу опыта Швейцарии в области городской мобильности.
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