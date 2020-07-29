Мэрия Кишинева привлечет Всемирный банк и иностранные фирмы для развития города

Столичная администрация обратилась во Всемирный банк (ВБ) с запросом о финансировании проектов в области "умного города".

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Руководство Кишинева вступило в непосредственный диалог с представителями Всемирного банка и нескольких швейцарских компаний, предлагающих решения в области общественного транспорта и Smart City (система "Умный город"). Об этом в соцсетях написал примар столицы Ион Чебан.

"Мы хотим, чтобы городская мобильность в муниципии Кишинев развивалась по примеру и в соответствии с практикой развитых стран", - сообщил Чебан.

По словам главы столичной администрации, примэрия Кишинева весной текущего года обратилась в ВБ с запросом о финансировании и поддержке различных проектов для столицы в области ИТ-управления.

"Сегодня я вместе с вице-примарами и членами кабинета принял участие в совместной конференции с представителями Всемирного банка и нескольких швейцарских компаний и организаций, специализирующихся на решениях в области общественного транспорта и Smart Sity, которые ответили на наш запрос", - отметил он.

Примар добавил, что была обсуждена возможность финансирования проектов, организации дорожным движением в Кишиневе и платными парковками. Это проект, осуществляемый при поддержке Всемирного банка и Глобальной программы партнерства Smart City.

Чебан подчеркнул, что будущее сотрудничество предполагает передачу опыта Швейцарии в области городской мобильности.

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