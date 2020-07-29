Парламентская спецкомиссия займется контролем исполнения решений ЕСПЧ и КС

Новая структура будет включена в состав парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила поправки в Регламент высшего законодательного органа, которые предусматривают формирование субкомсиии, занимающейся контролем за исполнением решений Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Молдовы.

Согласно проекту закона, председателем будет избираться представитель от оппозиции, а численный и персональный состав - утверждаться юридической комиссией.

В полномочия новой структуры, помимо основной задачи, также войдет продвижение нормативных актов, необходимых для исполнения решений европейской и национальной инстанции.

"Большое количество нарушений Европейской конвенции по правам человека, которые констатировал ЕСПЧ в делах против Молдовы, а также природа этих нарушений, вызывает много вопросов относительно соблюдения конвенции нашей республикой", - сообщил председатель юридической комиссии Василе Боля, цитируемый пресс-службой парламента.

Источник также добавил, что в парламент ежегодно поступает информация о невыполнении некоторых решений Конституционного суда.

И именно поэтому необходимо внедрение механизма по контролю за исполнением решений ЕСПЧ и КС.

По данным Европейского суда по правам человека, Молдова только за 2019 год проиграла там 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 – за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что к началу 2020 года Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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