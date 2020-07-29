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Молдова впервые проведет клинические исследования лекарств от COVID-19.

Минздрав: подтверждены 426 новых случаев заражения COVID-19

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Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1639)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200729/31105701/minzdrav-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове близится к 24 тысячам.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 426 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа. В трех эпизодах вирус был занесен в республику. Об этом сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 23 тысяч 947.

По данным ведомства, за сутки проведены 2 тысячи 196 тестов, из них 619 повторные.

Муниципальная Клиническая Больница «SfântaTreime»
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Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 24 медработников. 

Общее число выздоровевших достигло 16 тысяч 785, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 759. Всего за сутки зафиксированы 6 смертей. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1639)

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