Прошла ли молдавская Конституция проверку временем: мнение экспертов

Именно 29 июля в 1994 году Основной закон подписали 84 депутата парламента созыва 1994-1998 годов. Остается ли текст документа актуальным до сих пор?

КИШИНЕВ, 29 июл –Sputnik. Многие эксперты считают, что по прошествии 26 лет молдавская Конституция частично утратила свою актуальность и требует пересмотра некоторых статей. Аналитики активно критикуют и работу Конституционного суда (КС), призванного защищать закон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тень Конституции

"С горечью приходится констатировать, что большинство надежд обернулось горькими разочарованиями. Еще горше видеть, как созданная нами святыня конституционной юрисдикции - Конституционный суд - превратился в сборище граждан другого государства, которые своими решениями неоднократно грубейшим образом нарушали дух и букву высшего закона страны", - заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

По его словам, текст документа нуждается в серьезной корректировке, но сделать это мы должны на основе широкого общественного консенсуса.

Почему Основной закон требует поправок и чем это чревато

Доктор международного права Николай Осмокеску подчеркнул, что Конституция любой страны не может быть принята однажды и более не меняться. По его мнению, все государства рано или поздно вносят изменения в этот важнейший документ- в соответствии с требованиями времени или обстоятельствами.

"Главное, чтобы ни одна Конституция не подвергалась модификациям в зависимости от прихода к власти той или иной партии или течения. Этот акт закрепляет то, что уже имеется в стране. Вмешательство в его текст должно быть оправданным, иначе оно часто приводит к нарушению равновесия и функционала различных госорганов", - пояснил Осмокеску.

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По словам эксперта, Основной закон страны уже подвергался корректировкам, самые значительные были в 2002 году. Но тогда соответствующие поправки не внесли в текущее законодательство страны, из-за этого образовались пробелы, которые дают о себе знать до сих пор.

"Другой нехороший случай, произошедший в 1995 году: после формирования Конституционного суда этот орган принял ряд важнейших решений по конституционности тех или иных законов, по интерпретации той или иной статьи. Но парламент и тогда не ввел эти пояснения и изменения в статьи или в текущее законодательство. А он был обязан это сделать", - рассказал собеседник.

Он отметил, что те решения КС были одними из первых и тогда не было сомнений в их правильности.

Какие пункты следует пересмотреть и как это сделать

О внесении поправок в Конституцию Молдовы говорят уже много лет. Один из самых спорных пунктов — это статья, предусматривающая ликвидацию государства путем проведения референдума.

Об этом неоднократно говорил и президент Молдовы Игорь Додон.

"Несомненно, некоторые статьи должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума", - заявил Додон.

Говоря о необходимости пересмотра ряда положений Основного закона страны, глава государства отметил, что нужно сделать так, чтобы в Молдове больше не было ситуаций, когда КС становится инструментом в руках политических партий.

Как объяснил Додон, есть возможность преодолеть эту проблему. Решение предложили бывшие члены и председатели КС. Оно предполагает через указ утвердить комиссию по конституционной реформе.

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