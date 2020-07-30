В каких случаях при выезде в Приднестровье могут отменить обязательный карантин

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Для приднестровцев, постоянно пользующихся услугами международного перевозчика, предлагается отменить обязательный двухнедельный карантин при въезде в регион – при наличии проездного билета, выданного АО "Автостанции Приднестровья", и в случае нахождения за пределами Приднестровья менее 12 часов. Новые послабления карантина обговорили на заседании Оперативного штаба, проходящего под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Освободить от самоизоляции предложено и водителей соответствующих транспортных средств, работающих на международных маршрутах", - подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

Регламент для перевозчиков

Разрешение Оперштаба на краткосрочный выезд не нужно. Получать его водители обязаны только в случае, если граждане, находящиеся в салоне, выезжают на срок больше 12 часов.

"Наличие списка пассажиров – обязательно. Об изменении регламента необходимо своевременно проинформировать иностранных перевозчиков", - отметил Красносельский.

На данный момент установлены четкие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим международные пассажирские перевозки. В регионе зарегистрировано 25 приднестровских и 60 зарубежных юридических лиц, работающих в этом секторе. Для работы в условиях пандемии им необходимо иметь специальное разрешение, выданное Минэкономразвития Приднестровья.

Что еще будет позволено?

Оперштаб разрешил также посещение общественных бассейнов тем, кому старше трех лет. При этом отмечено, что поступают многочисленные запросы и от граждан пенсионного возраста, стремящихся к здоровому образу жизни и в докоронавирусных условиях систематически занимавшихся на любительском уровне водными видами спорта. Санэпидемслужбе еще предстоит решить, допустимо ли присутствие в бассейнах граждан старше 65 лет.

Карантинные посты

На Оперштабе говорили и о карантинных постах, установленных по периметру Приднестровья.

"Они установлены с целью обеспечения безопасности граждан Приднестровья и недопущения "импорта" коронавируса. Учитывая, что мы успешно справляемся с пандемией и постепенно смягчаем ограничения, их количество уже уменьшено вдвое", - отмечалось на заседании.

На Оперштабе также сообщили о решение провести ротацию кадров для того, чтобы сократить нагрузку на сотрудников органов госбезопасности. И сейчас уже на карантинных постах находятся сотрудники приднестровского правоохранительного ведомства. Они обеспечены ярко красными нарукавными повязками с надписью "МВД. Карантин".

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