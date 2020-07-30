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Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами в Университетской клинической больнице №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В Приднестровье решают, как улучшить условия работы психиатров

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31082060/v-pridnestrove-reshayut-kak-uluchshit-usloviya-raboty-psikhiatrov.html

Отток кадров, непривлекательность профессии для студентов медицинского факультета – проблемы, решение которым пытаются найти в Минздраве.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. В Минздраве Приднестровья рассматривают варианты улучшения условий труда психиатров. Об этом говорилось на совещании глава ведомства Кристины Албул с врачами психиатрического профиля.

Всю судебно-медицинскую экспертизу в основном проводят сотрудники психиатрического отделения Республиканской клинической больницы. Условия, как для пациентов, так и для сотрудников, оставляют желать лучшего.

"Здание старое, отделение рассчитано всего лишь на 60 коек. Есть много пациентов, относящихся к социально-неблагополучной категории, которые госпитализируются к нам. Отделение стабильно перегружено", - отмечают специалисты.

© Sputnik / Андрей Катаев
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В рамках встречи поднимался вопрос дифференцированного подхода к заработной плате и доплат за вредные и опасные условия труда. Практически у каждого психиатра на профессиональном пути случались ситуации, когда пациент угрожал или проявлял агрессию, однако никакой компенсации за такие особенности работы у этих специалистов нет. Врачи также обеспокоены тем, что в профессии достаточно высокий отток кадров и при этом в психиатрию не идут выпускники медицинского факультета.

"Задача минимум сейчас – это сохранение имеющихся врачей, а задача максимум – сделать эту профессию привлекательной для молодых специалистов", - считает Албул.

На прошлой неделе руководство Минздрава посетило Республиканскую психиатрическую больницу в селе Выхватинцы, оценив условия содержания пациентов и особенности работы медиков. Всего в регионе 22 учреждения психиатрического профиля.

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Теги:
психиатры, Приднестровье


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