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Минздрав возобновил кампанию по профилактике рака у женщин

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Исследование, проведенное в Молдове, показало, что большинство женщин никогда не проходили цитологический тест.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило о возобновлении национальной кампании по предотвращению рака шейки матки у женщин под девизом "Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!" (Сохрани здоровье! Пройди цитологический текст!").

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© CC0 / Pixabay / sarcifilippo
Эксперт: как в Молдове пройти тест, который выявляет рак шейки матки

Программа реализуется минздравом в партнерстве с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

Национальное исследование, проведенное в Молдове, показало, что 59 процентов женщин в возрасте от 25 до 61 года никогда не проходили цитологический тест. Основные причины нежелания пройти тест, на которые чаще всего ссылаются женщины, являются нехватка времени, страх, а также незнание, куда обратиться для выполнения теста.

Вместе с тем минздрав отмечает определенный прогресс в охвате женского населения Молдовы тестированием. Так, доля обследованных женщин увеличилась с 58 процентов в 2015 году до почти 67 процентов в 2019 году.

Врачи призывают женщин каждые три года посещать семейного врача, чтобы записаться на бесплатное цитологическое исследование (пап-тест).

Дополнительную информацию можно получить на специальном сайте, открытом при поддержке Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Теги:
здоровье


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