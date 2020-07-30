10:01 30 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.78
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.61
Поиск
Учеба в условия пандемии. Иллюстратвиное фото

К новому учебному году: в Приднестровье намерены подключить школы к Интернету

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31107238/k-novomu-uchebnomu-godu-v-pridnestrove-namereny-podklyuchit-k-internetu-shkoly.html

Власти региона не знают, как будет развиваться ситуация с пандемией, и готовятся к возможному повторению опыта дистанционного обучения.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. В августе в школы Приднестровья подведут оптоволокно и оборудуют эти учебные заведения качественным Интернетом. Это один из шагов по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, сообщили в  пресс-службе исполнительной власти региона.

"В течение июля специальная комиссия обследовала образовательные учреждения региона на предмет проведения оптоволоконной сети", - отметили в пресс-службе.

Татьяна Млечко.
© Sputnik / Caraus Mihai
Млечко: кому для получения гражданства России нужно будет сдать экзамен
В работе были задействованы руководители городов и районов, Управлений народного образования, мастера предприятия "Единые распределительные электрические сети-ЕРЭС" и оператора телекоммуникационной связи "Интерднестрком".

Если эпидемиологическая обстановка в Приднестровье будет в норме, то с сентября дети сядут за парты. В противном случае ребят снова ожидает онлайн-обучение. Они будут получать знания из дома, в то время как учителя будут вести уроки со своих рабочих мест. Именно по этой причине школам необходимо высокоскоростное интернет-соединение.

В тех учебных заведениях, где существуют проблемы с техникой, закупят компьютеры. Всего около двух тысяч единиц техники по всему региону.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как будут работать столичные детсады с 1 сентября: что заявил мэр
В Приднестровье приняли санитарный регламент для школ и детсадов
Теги:
школы, интернет, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
День хищных полосатых котиков
Абитуриент-2020: Преимущества обучения в Славянском университете.
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Славянском университете
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться