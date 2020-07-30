К новому учебному году: в Приднестровье намерены подключить школы к Интернету

Власти региона не знают, как будет развиваться ситуация с пандемией, и готовятся к возможному повторению опыта дистанционного обучения.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. В августе в школы Приднестровья подведут оптоволокно и оборудуют эти учебные заведения качественным Интернетом. Это один из шагов по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, сообщили в пресс-службе исполнительной власти региона.

"В течение июля специальная комиссия обследовала образовательные учреждения региона на предмет проведения оптоволоконной сети", - отметили в пресс-службе.

В работе были задействованы руководители городов и районов, Управлений народного образования, мастера предприятия "Единые распределительные электрические сети-ЕРЭС" и оператора телекоммуникационной связи "Интерднестрком".

Если эпидемиологическая обстановка в Приднестровье будет в норме, то с сентября дети сядут за парты. В противном случае ребят снова ожидает онлайн-обучение. Они будут получать знания из дома, в то время как учителя будут вести уроки со своих рабочих мест. Именно по этой причине школам необходимо высокоскоростное интернет-соединение.

В тех учебных заведениях, где существуют проблемы с техникой, закупят компьютеры. Всего около двух тысяч единиц техники по всему региону.

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