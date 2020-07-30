С чистого листа: что ждет молдавские школы в новом учебном году

В Молдове с первого сентября возобновится образовательный процесс в школах. Как учебные заведения готовятся к началу занятий, какие сценарии возможны и как к этому относятся родители – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В преддверии первого сентября преподаватели и родители поделились опытом дистанционного обучения во время карантина, а также рассказали, как проходит подготовка к новому учебному году.

Пережить онлайн

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс образования. Поначалу никто не думал, что все настолько серьезно и ситуация затянется на долгие месяцы.

"Дистанционное обучение застало нас врасплох: никто не понимал, что делать, как его организовать, как настроить на онлайн-режим самого себя, а потом еще и детей. Спустя две-три недели после введения карантина мы начали понимать, что уже не вернемся к прежней форме обучения", – рассказала Мариана Сава, замдиректора Теоретического лицея "Олимп".

По ее словам, самой большой проблемой стали технические возможности учителей и учащихся. Во многих семьях несколько детей, а компьютер один – значит, присутствовать на уроке будет только один ребенок.

Для дистанционного обучения использовались такие программы, как Zoom, Viber, E-class и другие. Всем участникам процесса пришлось срочно подтягивать свой уровень компьютерной грамотности и осваивать цифровые способы коммуникации.

"Изначально простое подключение к программе Zoom занимало половину урока. Были проблемы со связью: то не видно, то не слышно. От этого ребенок уставал больше, чем от нахождения в школе. Дистанционное обучение предполагает хорошую самодисциплину, но никто из нас не был к этому готов", – поделилась Анна Боженко-Луценко, мама четвероклассницы Сони.

Проблемы социализации

Ситуацию осложнило отсутствие интересных дидактических материалов, доступных в электронном формате. Преподавателям пришлось создавать многие презентации в оперативном режиме. Учащиеся фотографировали домашние задания и отправляли их на проверку в Zoom или по электронной почте.

Еще одна сложность такого обучения заключалась в психологическом дискомфорте. Дети тяжело переживали отсутствие живой коммуникации и прямого взаимодействия со сверстниками и учителями.

"Основная идея любого воспитания, любого образования в том, что для развития ребенка необходимо общение. К тому же для его роста очень важна конкурентная среда: дети сравнивают себя с одноклассниками, им необходима мотивация, одобрение от учителя. Мама или папа не могут это обеспечить – они приходят с работы и им уже не до педагогики", – отметила Ирина Полищук, преподаватель-хореограф Театрального лицея.

В результате пережитого опыта во многих семьях накопилась моральная усталость, дети скучают по полноценным занятиям, и многие родители ратуют за возобновление обучения в обычном режиме. Но согласно решению властей этот вариант будет доступен далеко не для каждого учебного заведения.

Оффлайн-обучение – не для всех

Недавно Министерство образования Молдовы представило семь сценариев работы школ в условиях пандемии. Глава ведомства Игорь Шаров заявил, что каждое учебное учреждение выберет для себя подходящую модель, исходя из своих возможностей и пожеланий родителей.

Среди вариантов, предложенных правительством, посменное обучение, комбинированное (часть учеников находится в школе, часть занимается дома, подключаясь к уроку в онлайн-режиме), смешанное очное-дистанционное и другие.

Первый, основной сценарий – это возобновление занятий в обычном формате. Школы, выбравшие данную опцию, должны будут сократить уроки до 30 минут и увеличить длительность перемен для проветривания классов.

Согласно предписаниям министерства, в условиях пандемии данный сценарий возможен только для тех образовательных учреждений, где не более 300 учеников – такие, как правило, расположены в селах.

А может, посменно?

Другие модели, пригодные для более крупных учебных заведений, основываются на принципе разделения учеников. Цель – не допустить одномоментного нахождения всех детей в школе, а значит, снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

Так, согласно второму сценарию минобразования, обучение можно организовать в две смены: начальные и гимназические классы учатся с утра, лицеисты – после обеда. Длительность уроков при этом сокращается до 30 минут, чтобы занятия второй смены начинались раньше.

"Это неплохой вариант, он исключает онлайн-обучение, но здесь появляется проблема: как родитель заберет ребенка в обед, после окончания первой смены? А если в семье два школьника и они учатся в разные смены – каждого надо отвезти и привезти. Второй момент – повышенная нагрузка на учителей, в две смены их рабочий день увеличится до десяти часов. И все это время мы должны находиться в маске и перчатках – это очень сложно", – подчеркнула учитель начальных классов Инна Прудяк.

Третий вариант – это комбинированное обучение. Несколько дней в неделю ученики ходят в школу, где осваивают новые темы, а в остальные – учатся дома и закрепляют знания.

В этом случае предполагается, что на дистанционном обучении останутся такие факультативные предметы, как уроки музыки, рисования, труда и физкультуры.

"К примеру, начальные классы могут посещать школу по понедельникам, средам и пятницам, а по вторникам и четвергам заниматься дистанционно. Старшеклассники же будут учиться в классах по вторникам, четвергам и субботам, а на дому – по понедельникам, средам и пятницам. При таком сценарии в школах одновременно будет находиться только половина детей", – рассказал министр образования Игорь Шаров.

Четвертая модель похожа на предыдущую с той разницей, что чередоваться по дням теперь будут не ученики разных возрастов, а одноклассники. Каждый класс делится на две группы, которые посещают школу по очереди, через день.

Одну неделю в школе, другую – дома

Пятый сценарий также предполагает деление класса пополам, только на этот раз с еженедельным чередованием. Первая группа в течение недели ходит на уроки, в это время вторая учится удаленно, затем дети меняются.

Мариана Сава, замдиректора кишиневского Теоретического лицея "Олимп", рассказала, что большинство родителей их учеников (53 процента) выбрали пятый вариант, когда учащиеся посещают школу через неделю.

"Конечно, все хотят полноценного возвращения детей на занятия, но мы вынуждены выполнять решения, принятые на государственном уровне. Стопроцентное оффлайн обучение по первому сценарию возможно только для тех образовательных учреждений, где не более 300 учеников", – напомнила собеседница.

Педагоги отмечают, что при всей привлекательности четвертой и пятой моделей, они требует серьезного технического оснащения.

"Предполагается, что одна половина класса присутствует на уроке, вторая в это время подключается к занятию в онлайн-режиме. Но для этого необходимы хорошие камеры, чтобы дети, находящиеся дома, смогли видеть меня и полноценно участвовать в занятии", – отметила учитель начальных классов Инна Прудяк.

У родителей также есть вопросы к еженедельному обучению, в частности потому, что при этом варианте детям будет сложно посещать факультативные секции.

"Часто ребенок дополнительно изучает английский, ходит на спортивные тренировки. Пропустить неделю занятий – это катастрофа. Моя дочь профессионально занимается спортивными танцами, и осенью мы должны ехать на Чемпионат Европы. Для нас одну тренировку пропустить – это уже проблема", – поделилась Анна Боженко-Луценко, мама четвероклассницы Сони.

А что, если опять ЧС?

Шестой сценарий предполагает комбинирование нескольких моделей в зависимости от возможностей и предпочтений каждой школы. Смешивать варианты, предложенные министерством, могут те лицеи, где свыше 600 учеников.

Седьмой, самый пессимистичный, предполагает переход школы на полное дистанционное обучение. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, населенном пункте или вспышке COVID-19 в самом учреждении.

"Не стоит пренебрегать этим сценарием. У меня такое ощущение, что мы только выйдем на занятия, как кто-то заболеет, и мы все уйдем в онлайн", – иронично заметила Инна Прудяк.

По ее словам, в удаленном образовании не так много минусов, как это может показаться на первый взгляд. В теоретическом лицее имени А. С. Пушкина, где работает преподаватель, во время карантина была успешно внедрена онлайн-платформа studii.md – электронные дневники.

"Данный сервис позволяет учителю дать ребенку домашнее задание, тему урока, отправить ему презентацию темы, написать комментарий к выполненной работе. Платформа совершенствуется – сейчас они сделали безлимитные видеоконференции. Я не вижу проблемы в дистанционном обучении, мы довольно успешно его освоили. А самое главное, что оно максимально безопасно для здоровья", – рассказала собеседница.

Школы готовятся к возобновлению занятий

В условиях пандемии основная цель учебных заведений страны – вернуться к образовательному процессу без рисков для здоровья учащихся и персонала.

Профильное министерство выступило с целой серией рекомендаций в этом отношении: руководство школ должно будет обеспечить ежедневное измерение температуры, снабдить классы дезинфицирующими средствами, проводить регулярные уборки, тщательно проветривать помещения, следить за соблюдением социальной дистанции и т.д.

Мариана Сава рассказала, что администрация лицея, где она занимает должность замдиректора, предприняло ряд мер для организации частичного онлайн-обучения. Так, был заключен договор с одним из местных провайдеров и проведен бесперебойный wi-fi на территории всей школы. Также руководство решило закупить в каждый класс по ноутбуку для обеспечения трансляций.

В лицеях серьезно обеспокоены принятием защитных мер, ведь в том случае, если коронавирусом заразится учитель, его просто некем заменить. В стране и без того нехватка педагогических кадров, и выход из строя даже одного преподавателя – это большая проблема. А заболевший ученик уйдет на карантин и потянет за собой весь класс, с которым он контактировал.

"Как будет выглядеть процесс обучения: каждый класс будет заниматься в одном помещении, переходить из одного кабинета в другой будут только преподаватели. Так мы сможем снизить риски: ученик будет сидеть за одной партой и постоянно обрабатывать свое рабочее место. Мы планируем закупить по пять литров дезинфицирующих средств на каждый класс, а также многоразовые маски для учащихся и учителей ", – подчеркнула Сава.

Также школы обязуются соблюсти расстояние в полтора метра между партами, а дети должны быть рассажены по одному.

В Молдове будет создана система онлайн-обучения

По словам Инны Прудяк, пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в национальном образовании, и одна из них – отсутствие полноценной виртуальной учебной базы.

Формирование подобной цифровой библиотеки инициировала мэрия муниципия Кишинев. Проект называется "Educație online" ("Онлайн-образование") и предполагает запись видеоуроков для учащихся I-XII классов по всем предметам. Материалы будут доступны всем желающим на государственном и русском языках.

"Данная база видеоуроков будет составлена по национальному куррикулуму и использована не только для дистанционного обучения. Такие презентации станут отличным дидактическим подспорьем для учителей – как в городах, так и в селах. Если заболеет ученик, то он сможет изучить любую тему самостоятельно. Я думаю, это очень полезное и нужное начинание: может быть, будет такая волна, что мы все будем обучаться в онлайне", – заключила Прудяк.

С чистого листа

Система молдавского образования в меру своих возможностей адаптируется к непростым социальным реалиям, пытаясь найти компромисс между сохранностью здоровья и качественным обучением.

С переменным успехом дети, родители и учителя пережили штормовую весну. Впереди осень, новые риски и по-прежнему много вопросов о том, как будет проходить обучение "по-новому".

А пока остается лишь верить в то, что первого сентября в школах прозвучит первый звонок.

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