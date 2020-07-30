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Государственная налоговая служба

Как выиграть у государства — определены победители налоговой лотереи

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31109974/Kak-vyigrat-u-gosudarstva--opredeleny-pobediteli-nalogovoy-loterei.html

Участники лотереи — все жители Молдовы, оплатившие покупку банковской картой на сумму не менее 30 леев через терминалы.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба опубликовала список 175 граждан Молдовы, выигравших по 1 тысяче леев во втором этапе налоговой лотереи.

Премии будут переведены на карточные счета победителей в течение десяти дней после публикации списка.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Участниками лотереи автоматически являются все граждане Молдовы, достигшие 18 лет, владеющие банковской картой, выпущенной в стране и оплатившие любую покупку или услугу на сумму более 30 леев посредством электронного коммерческого терминала. 

Постановление о проведении налоговой лотереи были принято правительством РМ в 2019 году. Выигрышный фонд составляет 1 миллион леев. Розыгрыши проводятся ежеквартально, а также два раза в год, к пасхальным и новогодним праздникам.

Победители определяются на основании информации о проведенных транзакциях, которую предоставляют коммерческие банки, с помощью генератора случайных чисел на сайте Random.org.

Цель лотереи - стимулировать жителей страны платить налоги и повысить информированность о преимуществах безналичной оплаты посредством банковских карт.

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Теги:
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