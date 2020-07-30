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Медик показывает образцы мазка на COVID-19

Официальные данные: в Молдове от COVID-19 вылечились свыше 17 тысяч человек

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1643)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31110282/Ofitsialnye-dannye-v-Moldove-ot-COVID-19-vylechilis-svyshe-17-tysyach-chelovek.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. К утру четверга в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 255 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 17 040. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
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Всего в Молдове подтверждены 23 947 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 532 - в Приднестровье. 

За сутки в центр COVID-19 в Кишиневе доставили 112 человек с подозрением на коронавирус нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 426 человек, 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 155 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще три летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число умерших достигло 762 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1643)

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