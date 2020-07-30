Реформа Конституции Молдовы: некоторые поправки должны пройти через референдум

Многие эксперты считают, что за прошедшие 26 лет молдавская Конституция частично утратила свою актуальность и требует пересмотра некоторых статей.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Инициатива о проведении конституциональной реформы заслуживает обсуждения, заявил в эфире Sputnik Молдова доктор истории, доцент Высшей военной академии Молдовы имени Александра чел Бун Аурелиан Лаврик.

"Требуется корректировка этого законодательного акта таким образом, чтобы исключить феномен, который, к сожалению, есть в Молдове, - политическая нестабильность. С этим феноменом нужно бороться и положениями закона, в том числе, путем корректировки Конституции, но и развитием политической культуры среди как парламентских, так и внепарламентских сил, и в целом культуры общества", - заявил Лаврик в комментарии Sputnik.

По его словам, некоторые поправки в Конституцию должны пройти через процедуру референдума.

"Во-первых, необходимо провести публичные консультации, в которых бы приняли участие граждане, которым есть что сказать. Не исключаю, что со стороны общества поступят какие-то предложения по изменениям или уточнениям в Конституции. И если общество проголосует, то оно возьмет на себя ответственность и возложат ответственность на политиков, чтобы они действовали на благо народа", - отметил собеседник.

Как считает эксперт, в первую очередь в Основном законе страны необходимо четко проанализировать и прописать роль КС, а также полномочия парламента, президента, правительства.

Доктор международного права Николай Осмокеску подчеркнул, что Конституция любой страны не может быть принята однажды и оставаться без изменений, однако главное - не подвергать Основной закон страны в зависимости от прихода к власти той или иной партии или течения.

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"Этот акт закрепляет то, что уже имеется в стране. Вмешательство в его текст должно быть оправданным, иначе оно часто приводит к нарушению равновесия и функционала различных госорганов", - пояснил Осмокеску.

По словам эксперта, Основной закон страны уже подвергался корректировкам, самые значительные были в 2002 году. Но тогда соответствующие поправки не внесли в текущее законодательство страны, из-за этого образовались пробелы, которые дают о себе знать до сих пор.

Молдова нуждается в сбалансированной политике, а для этого без реформирования Основного закона страны не обойтись, отметил экс-председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тень Конституции

"Например, у нас есть статья в Конституции, которая предусматривает создание партий. Но ничего не говорится о свободе объединений, а такая норма должна быть. Как и должны быть четко обозначены полномочия президента. Мы часто слышим, что глава государства – это гарант Конституции, но рычагов нет", - отметил Пушкаш.

По его мнению, настало время менять ситуацию - конкретизировать те или иные пункты Основного закона страны.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о создании Комиссии по конституционной реформе.

"Считаем необходимым начать процесс конституционной реформы с целью внесения поправок в конституционное законодательство, обеспечения верховенства Конституции, укрепления правопорядка, конституционной демократии и обеспечения прав человека", - сказано в заявлении Додона.

В состав Комиссии вошли несколько десятков экспертов. Председателем структуры назначен экс-председатель КС Дмитрий Пулбере, вице-председателем – бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский, а секретарем – глава управления по консультированию при аппарате президента Виктор Степанюк.

В задачи комиссии в течение 12 месяцев входит: поиск и анализ пробелов в конституционной системе, разработка предложений по конституциональной реформе и предоставление их государственным органам и уполномоченным структурам.

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