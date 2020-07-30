Вакансии есть, работать не идут: какие профессии востребованы в Молдове

В Национальном агентстве занятости населения представили ситуацию с вакантными местами за первые шесть месяцев текущего года, граждане Молдовы не спешат их занимать, хотя опытные специалисты в различных отраслях очень требуются на рынке труда.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. На данный момент в республике имеется 8 400 вакантных рабочих мест на 34,9 тысячи нетрудоустроенных граждан. Соответствующую статистику опубликовало Национальное агентство занятости населения.

Наибольшее число незанятых рабочих мест зарегистрировано в Кишиневе - в столице на 2 527 вакансий приходится 3 873 безработных. На втором месте расположился муниципий Бельцы. Там соотношение спроса и предложения на рынке труда практически равное: на 1089 вакансий приходится 1059 нетрудоустроенных жителей.

Почти в четыре раза превышает число безработных незанятые места в Унгенах. Там на 1913 граждан приходится всего 497 свободных вакансий. Еще более драматическая ситуация во Флорештах - здесь на 1080 человек приходится всего 360 свободных мест по всему району. © Sputnik / Мирослав Ротарь Число лиц, получивших статус безработного, выросло за время эпидемии

Замыкает пятерку лидеров по числу вакантных мест Оргеевский район. Здесь спрос на работу в два раза выше, чем предложение - 359 мест на 775 граждан, зарегистрированных в территориальном отделении Агентства занятости населения.

Самая плачевная ситуация на рынке труда сложилась в Бричанском районе - там на 29 незанятых рабочих мест приходится 1086 соискателей. В Дрокиевском районе на 1545 безработных имеется всего 39 вакансий, в Единецком - 1153 человека на 40 мест, в Тараклийском соотношение таково: 871 человек на 41 место.

Распределение уровня оплаты труда в стране выглядит так: 34 процента занятого населения получают зарплаты свыше 5000 леев, 32 процента граждан работают неофициально и оплаты им выдают по договоренности, но она не превышает предыдущую отметку. От 3000 до 5000 леев получают 23 процента трудоустроенных жителей республики. Менее 3000 леев платят 11 процентам наших сограждан.

Наиболее востребованными в нашей стране сотрудниками являются швеи, разнорабочие, операторы различных видов оборудования на производствах, водители, помощники руководителя, наемные крестьяне для сезонных работ, инспекторы, продавцы и кассиры в продовольственных супермаркетах, учителя, врачи.

Совсем невелики шансы трудоустроиться в республике у научных сотрудников в отраслях бактериологии, тренеров, работников рецепции, массажистов, аквалангистов, фельдшеров, прорабов, нянечек, носильщиков, операторов по наматыванию бобин, агентов по недвижимости.

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