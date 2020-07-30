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Конституция РМ

Что нас ждет: поправки или новая Конституция

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31113639/dumitru-pulbere-konstitutsionnaya-reforma-v-respublike-moldova-nazrela-davno.html

Председатель Комиссии по конституционной реформе считает, что модернизация необходима практически всем разделам высшего закона.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Текст Конституции Республики Молдова в свое время был одним из самых прогрессивных, в том числе на европейском пространстве. Однако спустя 26 лет после принятия высшего закона накопились проблемы, которые нуждаются в разрешении, заявил эксклюзивно для Sputnik Молдова назначенный декретом главы государства председатель Комиссии по конституционной реформе, экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере.

Дмитрий Пулбере
© Sputnik / Osmatesco
Думитру Пулбере.

Конституция РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Реформа Конституции Молдовы: некоторые поправки должны пройти через референдум
"Жизнь движется вперед, а закон — это живой организм, который нуждается в поправках, дополнениях и изменениях. Более 50 статей Конституции уже прокомментированы Конституционным судом, где удачно, где менее удачно.  Это тоже говорит о том, что нужно что-то предпринять, чтобы улучшить Конституцию", — сказал источник.

Глава комиссии отметил, что после всеобъемлющего анализа предстоит решить, есть ли необходимость в разработке новой редакции Конституции или же речь пойдет о внесении изменений в действующий текст высшего закона.

По его убеждению, накопилось много вопросов, практически по всем направлениям, которые необходимо решить.

"Основные проблемы находятся в области системы правосудия в Республике Молдова, взаимоотношений "президент-парламент" и "парламент-правительство". Нужно четко определить место Конституционного суда, статус Высшего совета безопасности, который практически не имеет законодательного сопровождения ни в Конституции, ни в отдельном законе, который регламентировал бы деятельность этого органа", — сообщил он.

Как отметил Пулбере, не исключено, что в ходе работы комиссии будут изучены многие разделы Конституции, включая главы, касающиеся деятельности публичной власти  — президента, парламента, правительства, Конституционного суда, Высшего совета магистратуры и других.

Ожидается, что в понедельник состоится совместное совещание с участием президента РМ и членов Комиссии по конституционной реформе, на котором будет обсуждаться регламент и основные приоритеты ее работы.

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Теги:
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