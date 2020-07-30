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Центральный рынок, архивное фото.

Придется ограничиться в покупках: цены на Центральном рынке столицы "кусаются"

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31113707/pridetsya-vybirat-chto-kupit-tseny-na-tsentralnom-rynke-stolitsy-kusayutsya.html

Несмотря на обилие фруктов, овощей, мясных и бакалейных продуктов на прилавках столичных рынков, многим гражданам столицы они придутся не по карману из-за дороговизны.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В нынешнем году неблагоприятные погодные условия не сильно отразились на урожае ягод в Молдове, однако цены на них на столичных сельскохозяйственных рынках просто поражают.

Так, к примеру, на Центральном рынке столицы килограмм клубники продают, в среднем, по 50-55 леев за килограмм. Если сравнить, то эта сумма эквивалента стоимости трех килограммов бананов, которые в республику импортируют преимущественно из Эквадора.

Цены на рынке
© Photo : Facebook / Î.M "Piaţa Centrală"
Эх, малина-ягода...

Малина, которая на протяжении десятилетий была традиционной для Молдовы ягодой, и вовсе продается по 60 леев за килограмм. Нектарины стоят от 20 до 25 леев, а персики - от 18 до 23-х. 

Цены на рынке
© Photo : Facebook / Î.M "Piaţa Centrală"
Цена послаще.
Самыми демократичными по цене стали молдавские сливы ранних сортов, которые реализуют на Центральном рынке Кишинева всего по 6 леев за килограмм. Также по 6-7 леев продают яблоки ранних сортов "Женева" и "Слава победителю", которые в нынешнем сезоне преимущественно идут на экспорт в Российскую Федерацию. 

Не совсем по карману многим жителям столиц оказалась свежая кукуруза, початок которой продают по 6-7 леев. Если учитывать, что семья из четырех человек захочет съесть по два вареных початка, покупателю придется выложить 28 леев. 

Другие сезонные лакомства на главном аграрном рынке столице тоже стоят недешево. Так, дыни сорта "Колхозница" предлагают покупателям по 10 леев, а поскольку один плод весит порядка 2-2,5 килограммов, из кошелька придется вытащить 20-25 леев. 

Приемлемой можно назвать цену на столовый виноград сорта "Мускат" - сладкие гроздья продают по 14-15 леев. 

Что касается "борщевого набора", тут цены немного разнятся. Килограмм картофеля "Ирга" реализуют по 5-7 леев, репчатого лука - по 5-6 леев, свеклы - по 8 леев, моркови - по 6-11 леев, капусты - по 3 лея. 

Сезонные овощи стоят также по-разному. Если болгарский перец остановился у ценовой отметки в 8 леев, то помидоры, в зависимости от сорта, варьируются от 22 до 30 леев. 

Килограмм свиной вырезки стоит 65 леев, телятины - 85 леев, баранины - 90 леев. 

Цены на рынке
© Photo : Facebook / Î.M "Piaţa Centrală"
Мясные ряды.

Любители грибов также могут позволить себе пожарить их или сварить суп - шампиньоны сравнительно недороги на Центральном рынке - 18-20 леев.

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Теги:
ассортимент, продукты, Центральный рынок, цены


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