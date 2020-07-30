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Врачи в больнице.

Минздрав: подтверждены 396 новых случаев заражения COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1646)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31115759/minzdrav-podtverzhdeny-396-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове достигло 24343.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 396 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 11 — в Приднестровье. Об этом сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу.
© Sputnik / Aram Nersesyan
COVID-19: новый штамм и реакция ВОЗ

Зарегистрированы три эпизода импорта инфекции - из Бельгии, Румынии и Франции.

По данным ведомства, за сутки проведено 1992 теста, из них 1536 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 24343.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 20 медработников: 8 врачей, 11 медсестер и у одного человека из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 17040 человек.

За сутки зафиксированы 9 летальных исходов. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 771. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1646)

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Теги:
коронавирус


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