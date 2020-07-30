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Свалка в Цынцэренах.

Крупный пожар в Цынцаренах потушен: как выглядит место происшествия - видео

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31115924/pozhar-tintareni-likvidirovan-kak-vyglyadit-mesto-proisshestviya-video.html

Над ликвидацией возгорания работали несколько десятков единиц спецтехники, сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное возникновение огня.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать последние очаги возгорания на мусорном полигоне близ населенного пункта Цынцарены. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Свалка бытовых отходов из столицы горела в течение нескольких дней. Для тушения пожара специалисты разделили зону на три сектора. В операции приняли участие 85 человек - спасатели, сотрудники муниципальных служб и местной публичной власти. Были задействованы 38 единиц спецтехники.

Работы на месте происшествия продолжаются, чтобы предотвратить повторное возгорание.

"В то же время на протяжении следующего периода сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям также будут мониторить ситуацию для того, чтобы избежать риски", - отметили в структуре.

На мусорной свалке около села Цынцарены произошло крупное возгорание твердых отходов, распространившемся на сотни квадратных метров.

Вопрос с внештатной ситуацией на полигоне бытовых отходов в Цынцаренах будет детально обсуждаться на заседании кишиневской Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В случае, если пожар разгорится с новой силой, власти муниципия предпримут особые меры для его тушения, организовав спецоперацию. Об этом ранее сообщал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

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