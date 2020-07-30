Сразу два "желтых кода" объявлены в Молдове: о чем предупреждают синоптики

В республике действуют сразу два метеопредупреждения: одно связано с неустойчивым характером погоды, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 21.00 четверга.

"В указанный период, преимущественно в северной части республики, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр)", отметили в структуре.

Кроме того, до 6 августа в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova