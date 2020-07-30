Сразу два "желтых кода" объявлены в Молдове: о чем предупреждают синоптики

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 21.00 четверга.
"В указанный период, преимущественно в северной части республики, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр)", отметили в структуре.
"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.
Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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