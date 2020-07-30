18:58 30 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.78
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.61
Поиск
Жара.

Сразу два "желтых кода" объявлены в Молдове: о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1263)
301 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31116601/srazu-dva-zheltykh-koda-obyavleny-moldova-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В республике действуют сразу два метеопредупреждения: одно связано с неустойчивым характером погоды, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует до 21.00 четверга.

"В указанный период, преимущественно в северной части республики, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-25 литров на квадратный метр)", отметили в структуре.

Солнце, архивное фото.
Воздействуют ли лучи солнца и жара на распространение COVID-19 - подробности
Кроме того, до 6 августа в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс).

"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1263)

По теме

Большегрузы отдыхают в тенечке: в жару их движение запрещено


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
День хищных полосатых котиков
Почему стоит выбрать обучение в Европейском университете Молдовы
Абитуриент-2020: Европейский университет Молдовы – первый частный вуз страны
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться