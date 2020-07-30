Москва выделила квоты на получение российского образования в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Министерство науки и высшего образования РФ предоставило 20 квот на получение высшего образования за счет федерального бюджета в Тираспольском филиале Российского нового университета (РОСНОУ). Выпускники приднестровских школ смогут стать обладателями российского диплома по специальности "Прикладная информатика".

Как сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания, такое стало возможным после январской встречи в Москве членов парламентской фракции "Обновление" с депутатами Госдумы РФ и представителями научно-образовательного ведомства России.

"Важно, что теперь у приднестровцев, которые хотят получить востребованную специальность, но по финансовым обстоятельствам не могут поехать учиться в Россию, есть такая возможность. IT-технологии - это одно из основных направлений, которое будет востребовано в течение как минимум 5-10 лет", - подчеркнул глава местного парламента Александр Коршунов.

Обучение будет проходить в Тирасполе, преподаватели – кандидаты и доктора наук из России и Приднестровья. Итоговые экзамены будет принимать государственная комиссия из головного вуза – РОСНОУ.

Для того, чтобы претендовать на бюджетное место в тираспольском филиале российского вуза, необходимо иметь гражданство РФ и результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике.

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