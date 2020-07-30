22:42 30 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.78
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.61
Поиск
Сдача российского ЕГЭ.

Москва выделила квоты на получение российского образования в Тирасполе

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200730/31116760/rf-vydelila-kvoty-na-poluchenie-rossiyskogo-obrazovaniya-v-tiraspole.html

Выпускники приднестровских школ смогут за счет бюджета России получить образование по направлению "Прикладная информатика".

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Министерство науки и высшего образования РФ предоставило 20 квот на получение высшего образования за счет федерального бюджета в Тираспольском филиале Российского нового университета (РОСНОУ). Выпускники приднестровских школ смогут стать обладателями российского диплома по специальности "Прикладная информатика".

Как сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания, такое стало возможным после январской встречи в Москве членов парламентской фракции "Обновление" с депутатами Госдумы РФ и представителями научно-образовательного ведомства России.

Пресс-конференция в Приднестровском госуниверситете
© Sputnik / Irina Leahova
Ректор Приднестровского госуниверситета: форма сдачи вступительных разумно упрощена
"Важно, что теперь у приднестровцев, которые хотят получить востребованную специальность, но по финансовым обстоятельствам не могут поехать учиться в Россию, есть такая возможность. IT-технологии - это одно из основных направлений, которое будет востребовано в течение как минимум 5-10 лет", - подчеркнул глава местного парламента Александр Коршунов.

Обучение будет проходить в Тирасполе, преподаватели – кандидаты и доктора наук из России и Приднестровья. Итоговые экзамены будет принимать государственная комиссия из головного вуза – РОСНОУ.

Для того, чтобы претендовать на бюджетное место в тираспольском филиале российского вуза, необходимо иметь гражданство РФ и результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

К новому учебному году: в Приднестровье намерены подключить школы к Интернету
Российский ЕГЭ стартовал в Приднестровье: что важно знать его участнику
В Приднестровье приняли санитарный регламент для школ и детсадов
Теги:
образование, высшее образование, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
День хищных полосатых котиков
Молдавский государственный университет готов к приему студентов.
Абитуриент-2020: Молдавский госуниверситет – крупнейший вуз страны
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться