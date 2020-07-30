Не стать жертвой трафика: как в Молдове торгуют людьми

Не только взрослые, но и дети становятся жертвами поставщиков "живого товара": первые сигналы о таком виде преступлений стали поступать, после развала Советского Союза.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Сексуальное рабство, принуждение к труду или попрошайничеству, продажа "на органы" – все это "процветает" в XXI веке. Жертвами такого рода преступлений становятся и граждане Молдовы.

Только за 2019 год, по данным Генпрокуратуры республики, выявлено 232 пострадавших (305 - годом ранее).

"Сексуальной эксплуатации подвергся 51 человек, принуждению к труду – 154, попрошайничеству – 16, а остальных использовали в других целях", - сказано в отчете.

Топ-5 стран, куда в течение прошлого года чаще всего вывозили жертв из Молдовы, - Германия, Турция, Россия, Польша и Греция.

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Что касается трафика детей, то в 2019-м зарегистрировано 109 жертв этого преступления. В сравнении с годом ранее рост составил порядка 80%.

Чаще всего несовершеннолетних принуждали к труду (38 девочек и 34 мальчика), а 32 ребенка подверглись сексуальной эксплуатации (31 девочка и один мальчик). Попрошайничеством заставили заниматься двух девочек.

За прошлый год, согласно статистике, не было зарегистрировано ни одного уголовного дела, связанного с торговлей людьми для изъятия органов. А вот в 2018-м было пять таких досье. Больше всего в 2019-м зарегистрировано уголовных дел по статье "Торговля людьми" – 91. В тройку лидеров попали также статьи "Незаконный вывоз детей из страны" и "Детская порнография" – 49.

Молдову трафик людей затронул, когда развалился Советский союз. Первые сигналы о таком виде преступлений стали поступать, когда открылись границы. Об этом в комментарии Sputnik рассказал ветеран МВД Борис Муравский.

"Тогда первыми объектами трафика были молодые девушки 18-20 лет. Торговлю пытались закамуфлировать (выезд за рубеж осуществлялся под благовидным предлогом – ред.), но суть была одна и та же. Мы все это хорошо понимали", - заявил Муравский.

По его мнению, причина, почему именно после развала Союза данный вид преступлений у нас в стране стал одним из лидирующих, заключалась в том, что люди привыкли доверять СМИ. А пресса тогда всячески восхваляла и идеализировала Запад. Именно поэтому молдавские граждане стремились туда попасть на любых условиях. И понадобилось определенное время, чтобы разобраться, что к чему.

Бывший вице-министр внутренних дел Молдовы Геннадий Косован рассказал, что первый раз с трафиком людей он столкнулся в 1994 году.

"Перевозили 6-месячную девочку из Румынии в Молдову, отсюда ее должны были вывезти в Израиль. Мы нашли эту девочку", - сказал Косован.

По его словам, тогда же было выдвинуто предложение об изменении Уголовного кодекса Молдовы, статья "Торговля людьми" появилась в 2002 году.

"Мы встречались с представителями ЕС и других международных организаций. К сожалению, они видели Молдову как источник преступности в сфере торговли людьми. Но мы доказали, что являемся страной-жертвой. Именно наших граждан незаконно вывозили за рубеж, заставляли заниматься рабским трудом, женщин принуждали заниматься проституцией", - отметил собеседник.

Он обратил внимание, что были и случаи вывоза людей для изъятия органов. При чем это происходило не только обманным путем. Некоторые люди шли на такой шаг добровольно. К этому, как пояснил Косован, их толкали бедность и тяжелая экономическая ситуация.

"Впрочем, их все-равно обманывали и за несколько сот долларов они продавали свои органы. Такие случаи фиксировались в странах бывшей Югославии, один случай - в Турции, и даже один, насколько я помню, в Европе", - сказал бывший вице-министр внутренних дел Молдовы.

По его словам, "выгоду из продажи людей получают международные трафиканты, которые являются выходцами из европейский стран – той же Германии, Франции и Англии".

"Чаще всего людей вывозили в рамках незаконного трудоустройства в ЕС. Многие наши женщины совершали марш-броски через горы. Это страшно. К сожалению, работали на черном рынке, ни о каких правах и социальной защите и речи не шло. Настоящие рабы XXI века. На втором месте - проституция. А после 2005 года уже появились и случаи трафика людей для изъятия органов", - сказал Косован.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля. Впервые эту дату отметили в 2014 году. Решение закреплено в резолюции 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми".

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