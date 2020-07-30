Президент Молдовы помог обзавестись квартирой семье таксиста, погибшего в ДТП

Автокатастрофа произошла в ночь с 16 на 17 мая 2020 года, когда мужчина, находившийся за рулем Audi, проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре, и врезался в такси.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон передал ключи от двухкомнатной квартиры семье таксиста Александра Усатого, погибшего в результате трагического ДТП в центре столицы.

Вдова таксиста Ровена Усатый в одиночку растит двух сыновей 18 и 9 лет, и по причине отсутствия своего жилья семья проживала у бабушки с дедушкой в кишиневском пригороде Ставчены.

"Благодаря представителям компании Kaufland Moldova, а также многим людям с большим сердцем, откликнувшимся на мою просьбу об общенациональном сборе средств на покупку жилья, сегодня самое большое желание семьи погибшего таксиста стало реальностью", - написал в Facebook Игорь Додон.

Кроме того, глава государства подарил семье кровать и холодильник, в которых они остро нуждались, книги и другие необходимые в быту вещи.

Игорь Додон выразил благодарность всем, кто присоединился к этой благотворительной кампании.

Трагедия в центре столицы

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 мая 2020 года, когда обвиняемый, находившийся за рулем Audi, проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре, и врезался в такси, которое ехало по перекрестку. Удар оказался такой силы, что произошло столкновение с еще одним автомобилем.

В результате водитель и пассажир такси скончались, а еще трое человек получили ранения.

Автокатастрофа произошла в ночь с 16 на 17 мая 2020 года, когда мужчина, находившийся за рулем Audi, проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре, и врезался в такси, которое ехало по перекрестку. Удар оказался такой силы, что произошло столкновение с еще одним автомобилем.

В результате водитель и пассажир такси скончались, а еще трое человек получили ранения.

Сразу после происшествия водитель Audi был задержан и впоследствии арестован. На протяжении всего уголовного расследования он отрицал свою вину и отказывался сотрудничать с прокуратурой.

Однако 6 июля он признал себя виновным, и дело направили в суд.

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