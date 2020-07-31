Какие в Приднестровье могут привнести новшества в обучение в школах

Основные принципы работы школ в Приднестровье в наступающем учебному году, исходя из условий пандемии, поменяются.

ТИРАСПОЛЬ, 31 июл – Sputnik. К 1 сентября в Приднестровье намерены протестировать на COVID-19 весь персонал дошкольных и средних общеобразовательных учреждений. Речь идет о 10 тысячах сотрудников сферы просвещения. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба, проходившего под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Массовое тестирование сотрудников образовательной сферы, безусловно, увеличит выявляемость носителей вируса. В этой связи в состоянии повышенной готовности к увеличению числа пациентов в конце августа-начале сентября должны быть коронавирусные госпитали", - подчеркнул Красносельский.

Тесты предполагают провести не ранее, чем за три дня до выхода учителей на работу. В связи с этим местными администрациями будет разработан четкий график по организации экспресс-тестирования непосредственно в каждом учебном заведении.

Новый механизм работы

Механизм образовательного процесса в условиях продолжающейся пандемии коронавируса намерены разработать к 10 августа. Минпросу предстоит подготовить схему расположения школ по всему региону с указанием уровня их укомплектованности и технического обеспечения.

"Это необходимо для четкого понимания возможности организации в каждом учебном заведении комбинированной системы обучения, которая будет включать как учебу в условиях школьного стационара, так и дистанционное проведение уроков", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Школы по трем категориям

Школы предстоит условно разделить на три категории – в зависимости от количества учеников. Малокомплектные продолжат вести образовательный процесс в традиционном режиме, так как смогут обеспечить размещение учащихся в классах на безопасном расстоянии друг от друга.

Учреждения, количество учеников которых исчисляется несколькими сотнями или даже превышает тысячу человек, предложено перевести на трехсменную работу: первая смена – начальные классы, вторая – с 5 по 8, третья – с 9 по 11 классы.

Школы, укомплектованность учениками которых отнесут к категории средних, смогут организовать учебу не в три, а в две смены.

Режим работы

Количество уроков, проводимых ежедневно на площадке учебного заведения, будет минимизировано. Вероятно, сократят и продолжительность учебного часа.

Предполагается, что в условиях прямого контакта с учителем будут проходить уроки математики (алгебры и геометрии), родного языка, физики и химии (вопрос обсуждается). Остальные дисциплины предлагается преподавать дистанционно. Ежедневное расписание уроков будет учитывать обе формы процесса обучения.

Как писал Sputnik ранее, для школ намерены приобрети около двух тысяч компьютеров и провести в каждое учебное учреждение оптоволоконные сети для обеспечения их интернетом.

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