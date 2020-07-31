Свадьбы и крестины вопреки ограничениям: кто получил штрафы

Минздрав объявил о наказании за несоблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Десятки предпринимателей получили штрафы за то, что проигнорировали антиэпидемиологические правила. Об этом объявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сотрудники ведомства совместно с работниками МВД, Национального агентства продовольственной безопасности, Нацагентства общественного здоровья, Нацагентства автотранспорта провели спецрейды для проверки соблюдения мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19.

В ходе инспектирования штрафы получили пятеро представителей одного предприятия общественного питания за организацию свадеб и крестин несмотря на действующие ограничения.

Не придерживались правил и некоторые владельцы бассейнов и террас, которые были наказаны за то, что допустили слишком слишком много посетителей.

Нарушения выявили в 20 салонах красоты, а также у поставщиков медицинских и фармацевтических услуг.

В период 22-27 июля инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности проверило 444 торговых точек и выявили несколько десятков несоответствий.

Минздрав уточняет, что выявлено 92 случая несоблюдения режима 14-дневной изоляции.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

В Молдове с 1 августа разрешается организация торжественных мероприятий с участием до 50 человек, за исключением свадеб и крестин.

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