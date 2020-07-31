Когда будут оглашены результаты поступления в вузы Молдовы

Процесс подачи документов на обучение в молдавских высших образовательных заведениях продолжается: кандидаты могут написать в заявке на поступление ряд специальностей в одно или сразу несколько высших образовательных заведений.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. У абитуриентов, желающих обучаться в молдавских вузах, еще есть время для подачи документов.

Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, в этом году процесс зачисления проходит иначе. Минобразования решило, что в период 27 июля - 4 августа документы можно подать онлайн.

Предварительные результаты будут оглашены 7 августа. Начиная с 8 по 18 августа, в выбранный вуз нужно подать документы в оригинале. Прием будет проводиться по расписанию с поэтапным доступом, установленным учреждением в соответствии с мерами защиты от распространения вируса нового типа. А 20 августа каждый вуз представит окончательные результаты зачисления в 2020 году.

Кандидаты на обучение на первом цикле (лиценциат) могут написать в заявке на поступление ряд специальностей в одно или сразу несколько высших образовательных заведений. А вот документы в оригинале нужно уже будет подавать только в один вуз.

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