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Продажа цветов

Цветочные киоски возле рынка "Дельфин" в Кишиневе демонтируют - фото

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31120647/tsvetochnye-kioski-vozle-rynka-delfin-chiisnau-demontiruyut-photo.html

Столичные власти объявили, что после демонтажа киосков намерены предоставить торговцам цветами законное место для продажи.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Начались работы по демонтажу и эвакуации павильона, состоящего из 20 киосков возле рынка "Дельфин" в столичном секторе Буюканы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан в пятницу.

По его словам, торговые точки, где продавались цветы, были установлены прямо на тротуаре.

"Разрешительные документы экономического агента истекли еще в 2016 году, и с тех пор он ничего не платил муниципалитету. Согласно закону, владельца попросили эвакуировать киоски. Поскольку экономический агент не демонтировал павильон сам в установленные сроки, претура Буюкан начала их эвакуацию", - пояснил градоначальник.

Таким образом, как отметил Чебан, тротуар освобождается, и в скором времени он будет обустроен.

Демонтаж цветочных киосков возле рынка Дельфин
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Демонтаж цветочных киосков возле рынка "Дельфин"

"Попросил претора предоставить торговцам цветами законное место для продажи", - отметил примар.

Ранее в молднете появились слухи о том, что рынок "Дельфин" в столичном секторе Буюканы вовсе закроют. Однако примар опроверг эту информацию, заявив, что у столичной администрации нет таких полномочий. По его словам, мэрия распорядилась лишь снять нелегально установленные киоски.

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