"Хочу учиться". Как проходит приемная кампания в вузах в условиях пандемии

В Молдове в разгаре процесс подачи документов в университеты. Абитуриенты осваивают новую методику регистрации – через интернет. С какими сложностями сталкиваются вузы и будущие студенты в непростое время COVID-19?

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавские университеты 27 июля открыли прием заявлений на обучение. В условиях пандемии регистрация на конкурс проходит через интернет – на сайте учебного заведения.

Казалось бы, дистанционная подача заявки – это быстро, удобно и позволяет сэкономить много ресурсов и сил. Между тем, поступление в режиме онлайн уже выявило ряд проблем и сложностей: не все абитуриенты оказались готовы к подобному новшеству.

С компьютером на "вы"

Раду Мельник, секретарь приемной комиссии Технического университета Молдовы, рассказал для Sputnik Молдова, что для кандидатов было разработано специальное приложение на сайте вуза.

Оно включает в себя четыре этапа заполнения анкеты, в том числе возможность электронной загрузки необходимых для конкурса документов (копии диплома, удостоверения личности и т.д.). Кандидат должен оплатить комиссию за регистрацию в размере 75 леев, после чего его официально зачисляют на конкурс.

Несмотря на продуманность и эффективность онлайн-системы, администрация вуза получает много неполных или некорректных заявок.

"Мы постарались предусмотреть все до мелочей, прописали подробные инструкции по заполнению анкеты, приложили поясняющие рисунки, и все равно многие абитуриенты ведут себя очень странно. Некоторые из них указывают только имя, фамилию, адрес электронной почты, оплачивают комиссию за регистрацию банковской картой и... все. Чего он хочет, на какую специальность претендует, на основании какого документа – все это остается большой тайной. Мы пытаемся с ними связаться, пишем на и-мейл, бомбардируем сообщениями – ведь кандидат заплатил деньги: значит, мы должны зачислить его на конкурс", – поделился Мельник.

Бывает и наоборот: абитуриент правильно заполняет форму, прилагает все необходимые документы, но не оплачивает комиссию. В этом случае представитель университета связывается с ним и напоминает о том, что регистрация происходит только после оплаты.

"У меня сложилось впечатление, что онлайн-режим не упростил, а усложнил приемную кампанию: по крайней мере, для членов комиссии. Мы теряем кучу времени на разбор этих ошибок. В нашей базе очень много заявок, из которых полностью корректных всего 50-60 процентов. Все же в нашей стране еще есть ощутимые пробелы в сфере компьютерной грамотности", – добавил собеседник.

Проблемы коммуникации

Проректор по учебной деятельности Молдавского государственного университета Отилия Дандара рассказала, как протекает приемная кампания в крупнейшем вузе страны.

По ее словам, в МолдГУ уже шесть лет используют платформу дистанционной подачи заявок, но до этого года заполнение анкеты через интернет было лишь опцией. Большинство абитуриентов предпочитали приходить в университет и записываться лично.

В этом году по причине пандемии коронавируса вуз разрешает физическое присутствие только тем кандидатам, которые не располагают компьютером для отправки заявки. Остальные должны регистрироваться на сайте.

"На данный момент полный набор документов подали около 3500 юношей и девушек. Еще пять тысяч находятся в процессе заполнения виртуального досье – это значит, что они пока не предоставили все данные. Есть и ложные заявки: кто-то может регистрироваться просто из любопытства, не собираясь поступать в вуз", – заявила проректор.

Она подтвердила, что несмотря на подробные инструкции по заполнению анкеты, в процессе подачи онлайн-заявления абитуриенты совершают много ошибок.

"Молодой человек может претендовать на несколько специальностей одновременно, но он должен указать свои приоритеты. Необходимо выбрать, что для него важнее: бюджетное место на любой из указанных программ или определенная специальность, пусть и с платным обучением. Это очень важно для зачисления. Даже в прошлые годы, когда мы лично объясняли кандидатам эти аспекты, впоследствии слышали от некоторых из них: "Я неправильно понял, я хотел по-другому". Что уж говорить об онлайне: скорее всего, подобных казусов будет еще больше", – пояснила собеседница.

Приходите на экзамен

Несмотря на то, что этим летом молдавские вузы сделали акцент на онлайн-поступлении, некоторые учебные заведения допускают возможность регистрации и в оффлайн-режиме, но только по предварительной записи.

Секретарь приемной комиссии Технического университета Раду Мельник рассказал, что абитуриенты могут записаться на подачу документов по телефону. В этом случае кандидат выбирает определенный день и время для визита.

"Если в прошлые годы в первый день приемной кампании у нас было более тысячи заявок, то в этом году мы смогли избежать ажиотажа, распределив абитуриентов на разные дни. Подобный подход помог нам избежать очередей, а значит, обеспечить защитные меры в условиях COVID-19", – отметил собеседник.

При посещении вуза юношам и девушкам предоставляют маску, перчатки и дезинфицирующее средство. Во избежание столпотворения администрация не позволяет заходить внутрь родителям: они ждут детей на улице.

Несмотря на пандемию, университет организует и вступительные экзамены по шести специальностям: этого требует учебная программа.

"Мы вынуждены проводить тестирование кандидатов даже в это непростое время коронавируса. Это касается таких практических специальностей, как архитектура, дизайн, информационные технологии. Экзамены проходят в больших аудиториях с ограниченным количеством человек: например, если раньше одновременно экзаменовалась группа из 60 абитуриентов, то сейчас для соблюдения социальной дистанции мы разделяем ее на три части", – поделился собеседник.

Наплыв больше

Раду Мельник добавил, что в этом году по предварительным данным в Техническом университете количество кандидатов увеличилось.

В первую очередь, это связано с популярностью вуза, а также тем, что он предоставляет наибольшее количество бюджетных мест среди всех университетов. На 2020-2021 год Минобразования выделило для будущих инженеров 1357 мест с государственным финансированием.

Если в прошлом году конкурс на самые востребованные специальности в вузе был около 13-14 человек на одном место, то в этом году он чуть выше. Секретарь приемной комиссии отметил, что уже по итогам второго дня конкурса они получили более 2500 заявок, и это только в базе онлайн.

Он считает, что одна из причин подобной ситуации – закрытые границы: в условиях пандемии молодежи сложно уехать учиться за рубеж.

"Даже если выпускник хочет рискнуть и попробовать поступить в иностранный вуз, родители не готовы его отпустить. Говорят: "В этом году мы дома", – подчеркнул Мельник.

Сложный выбор

Пандемия обнажила целый ряд проблем в сфере образования: весной, во время карантина, учащиеся были вынуждены заниматься дома, и теперь некоторые выпускники опасаются, что осенью их ждет такая же история.

Екатерина, выпускница лицея, подала документы в Молдавский госуниверситет на специальность "Международные отношения". Дипломатия не была ее мечтой, просто в случае "удаленки" на гуманитарном профиле легче учиться.

"Я просматривала факультеты, и этот меня больше всего заинтересовал. Изначально я думала также поступать в Технический университет, но не хочу изучать реальные предметы в онлайн-режиме – это сложно и неэффективно. Наше будущее непонятно: возможно, мы будем учиться дистанционно. Не представляю, как изучать физику или высшую математику удаленно, поэтому выбрала более надежный вариант", – рассказала девушка.

Другая выпускница – Любовь – мечтала играть в театре, но так и не нашла для себя в Молдове подходящего варианта обучения. В республике всего два вуза, которые предоставляют подобное образование: Академия искусств и Славянский университет.

Первый не подошел девушке по причине того, что образование осуществляется только на государственном языке, а во втором в этом году нет набора на специальность "Актерское мастерство".

"Я хотела быть актрисой, но, к сожалению, в нашей стране этим невозможно заниматься. Думала поступить в Россию или Украину, но из-за коронавируса не получилось. В итоге я отправила заявку в МолдГУ на два факультета: психологии и маркетинга. Если честно, выбрала их по принципу "тыкнув пальцем", – поделилась Любовь.

(Не) отказаться от мечты

Есть и те, кто даже в условиях неопределенности решился на реализацию своей цели. Елене около 30: она проработала в прессе в течение семи лет, после чего поняла, что хотела бы попробовать что-то новое. Несмотря на кризис, нестабильность и коронавирус.

"Несколько лет назад я заинтересовалась сферой международных отношений и в этом году решила попробовать. Не знаю, смогу ли поступить на бюджет, результаты конкурса покажут, но если будет необходимо платить за обучение – меня это не остановит", – отметила она.

Петр закончил Строительный колледж и хочет продолжать развиваться в этой сфере. Он подал документы в Технический университет на специальность "Инженерия и менеджмент в строительстве".

"Сейчас сложное время, и многие выпускники не знают, чего хотят. Подают документы на разные учебные программы, лишь бы поступить. Я этого не понимаю: у меня есть мечта, я знаю, чего хочу, поэтому отправил заявку на ту специальность, которая мне нравится. Онлайн-обучение меня тоже не пугает", – рассказал юноша.

"Хочу учиться"

Прием документы в молдавские вузы продлится по 4 августа. Компьютеризированные программы вузов составят списки всех абитуриентов: они будут отсортированы в убывающем порядке среднего балла.

После этого 6 августа объявят промежуточные результаты конкурса. Отобранные кандидаты смогут подать оригиналы документов в период с 8 по 10 августа. Окончательные результаты поступления будут опубликованы 20 августа.

Несмотря на то, что времени осталось не так много, у всех желающих учиться еще есть несколько дней, чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон приемной кампании. И, возможно, получить высшее образование за счет государства.

В этом году Министерство образования предоставило 8645 бюджетных мест на обучение в университетах, из которых 5000 предусмотрены для первого цикла (лиценциатуры).

Даже сейчас, в разгар поступления, на многих специальностях государственных вузов доступны места с бюджетным финансированием: традиционно это педагогика, инженерия, сельскохозяйственные науки и такие фундаментальные направления, как математика, физика, химия, биология. Конкурс на этих учебных программах относительно невысокий, а значит, у абитуриента есть реальный шанс учиться бесплатно.

Все те, кто еще не определился с выбором вуза, могут посмотреть описания и предложения университетов в спецпроекте Sputnik "Абитуриент".

И не бояться следовать за мечтой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova