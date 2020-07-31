"Чистое небо-2020": Додон посетил учения в Дурлештах

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В Молдове проходят тактические учения "Чистое небо-2020". Их организовали в зенитно-ракетном полку в Дурлештах. На полигоне присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук, министр обороны Александру Пынзарь, начальник Генштаба, бригадный генерал Игорь Горган и командование Национальной армии.

"В ходе учений около 160 солдат совершили марш на бронетанковой технике и смоделировали отражение воздушной атаки, используя пушки и зенитные установки. Также был проведен осмотр недавно отремонтированной и переоснащенной военной и радиолокационной техники", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил навыки, продемонстрированные военными, и групповые действия, которые способствовали успешному проведению учений.

"Подтвердил важность поддержания надлежащего уровня военной подготовки в целях обеспечения национальной обороны. Добавил, что проводимые Национальной армией ремонт и восстановление военной техники являются частью основной линии руководства страны по развитию и перезапуску народного хозяйства", - отметил Додон.

По его словам, учения "Чистое небо-2020" направлены на развитие способности личного состава по выполнению миссий и задач в мирное время и в кризисных ситуациях, а также на тестирование отремонтированной и восстановленной военной техники при выполнении поставленных задач.

Как отметил президент, этот марш-бросок - часть плана боевой подготовки Национальной армии на 2020 год. Додон добавил, что учения способствуют профессиональной подготовке военных и повышению боеспособности зенитных подразделений по обеспечению защиты воздушного пространства Республики Молдова.

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