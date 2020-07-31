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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Как должны восстанавливать инфраструктуру в Кишиневе - генпримар дал ответ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200731/31124692/kak-dolzhny-vosstanavlivat-infrastrukturu-v-kishineve-genprimar-dal-otvet.html

В каждом секторе столицы реализуется около 12-20 проектов. Везде установят камеры видеонаблюдения - так же, как это было сделано на станции очистки сточных вод. 

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Ко вторнику все преторы районов столицы должны представить планы внедрения инфраструктурных проектов, в противном случае к ним будут применены первые взыскания. Об этом сообщил мэр муниципия Кишинев Ион Чебан после онлайн-заседания, проведенного в пятницу. 

"В каждом секторе реализуется около 12-20 проектов. Каждый претор должен быть ответственным за каждый объект, должен знать все этапы его осуществления, владеть информацией о планируемых к запуску проектах", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

За ходом работ примэрия столицы намерена следить в прямом смысле слова. Везде, где будет проводиться ремонт, установят камеры видеонаблюдения так же, как это было сделано на станции очистки сточных вод. 

Столичный градоначальник сообщил, что на данный момент в Кишиневе всерьез занялись ремонтом тротуаров, благоустройством парков и скверов, восстановлением подземных переходов и лестниц, заменой водопроводных сетей и линий централизованного отопления. Также примэрия намеревается продолжить чистку водоемов в городе.

"Ежемесячно будут представляться отчеты о количестве протоколов по амброзии, мусору и незаконной парковке автомобилей на тротуарах, зеленых насаждениях и парках", - уточнил Чебан.

На следующей неделе заседание по внедрению инфраструктурных проектов будет проведено с участием примаров пригородов. Из муниципального бюджета на осуществление этих инициатив было выделено 100 миллионов леев.

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Теги:
восстановление, Ион Чебан, инфраструктура


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