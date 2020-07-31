COVID-19 в цифрах и фактах: какова ситуация в Молдове

Власти предоставили подробные данные по эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом нового типа, отметив, что доля выздоровевших превышает 70% от общего числа подтвержденных случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 7 007 случая заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом на брифинге в пятницу заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

"Уровень смертности приравнивается к 221 на миллион населения. Это рассчитано, исходя из общего числа летальных исходов в стране - 771", - отметил специалист.

Он отметил, что выросло на 22% число подтвержденных случаев после трех недель падения показателей. Число выздоровевших (за неделю 19-26 июля в сравнении 13-19 июля) снизилось на 10,3%, а количество летальных исходов увеличилось на 17,7%.

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По его словам, на вечер четверга зарегистрировано свыше 24 тысяч подтвержденных лабораторным путем случаев.

"Доля выздоровевших на сегодняшний день превышает 70%, это 17 269 человек. К сожалению, констатируем смертность в 3,2%. Остаются активными порядка 6 300 случаев", - сказал Фуртунэ.

Он обратил внимание, что из числа госпитализированных 400 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Согласно статистике, заболеваемость на 100 тысяч населения за последние две недели составила 117 случаев.

Как сообщил Фортунэ, средний возраст заболевших составил 46,8 лет, в процентном соотношении наиболее часто вирусом заражаются женщины, чем мужчины. Говоря о смертности, глава Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 99% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

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Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего числа подтвержденных случаев.

"В течение трех недель подряд у нас был рост случаев "ввоза" инфекции в страну - с 9 до 15, а потом - 14. За прошедшие две недели у нас наблюдается значительный рост случаев "импорта", составив 36. Расширился и географический ареал, откуда "ввозилась болезнь. За 14 дней из России - семь случаев, из Румынии - шесть, из Украины - четыре, из Италии, Великобритании и Германии - по три, из Турции и Франции - по два, а из Афганистана, Бельгии, Люксембурга, Норвегии и Узбекистана - по одному", - сказал чиновник.

При этом, как отметил глава Нацагентства общественного здоровья, в стране остается в силе 14-дневный режим самоизоляции.

Он также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания по-прежнему составляет 5 дней.

Всего за весь период пандемии COVID-19 в Молдове заразились 1335 ребенка разных возрастов, в том числе новорожденных, а также 211 беременных женщин.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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